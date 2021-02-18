拜登刻意栽培賀錦麗有深意

拜登 總統上任快滿月，媒體用放大鏡檢視他的施政和用人。焦點之一是拜登重用副總統賀錦麗 (Kamala Harris)，不但許多場合帶著她「見習」，近日賀錦麗且罕見代表美國 總統致電給多國元首，不尋常作為引起保守派批評，但拜登這樣做有多重深意。

賀錦麗月初致電加拿大總理特魯多，15日再打電話和法國總統馬克宏討論美法雙邊關係，提振美歐聯盟、抗疫和應對氣候變遷、中東和非洲等問題。這些正常情況下應由總統親自出面討論的事，拜登讓賀錦麗代勞了。

但重要的前提是，拜登在賀錦麗之前，已和這兩位國家領導人通過電話，對外國來說，並沒有失禮或貶低對方重要性的顧慮。保守派批評拜登可能多慮了，無論憲法運作或慣例上，白宮都能站得住腳。

拜登上任近一個月來，很多事刻意帶著賀錦麗，一些場合也讓後者代表他出面，培養賀錦麗的色彩濃厚，因此引發更多揣測。

包含幾個說法：一，拜登已78高齡，是上任時年紀最高的美國總統，很多反拜登者常揣測，他做不滿四年，可能因健康或其他因素而提早退位，讓位給賀錦麗遞補，所以拜登認真指導賀錦麗，給她機會接觸聯邦政務和國際事務。

二，拜登四年後不再尋求連任，賀錦麗是否順理成章成為民主黨總統候選人，角逐成為美國第一位女總統，是自由派人士政治議程之一。賀錦麗具女性、非裔和南亞裔(父牙買加人，母印度人)血統，最符民主黨倡議的多元融合特徵，可補償喜萊莉‧柯林頓入主白宮失敗，還多重加碼。

三，拜登強調「執政夥伴」(governing partner)；白宮常以「拜登─賀錦麗議程」(Biden-Harris agenda)發布消息，標榜和川普政府不同。川普雖授權副總統潘斯領導抗疫，實質上潘斯對川普俯首聽命、幾近討好的公開動作很多。拜登任副總統八年，應深知副總統角色尷尬，需要總統更多授權才有表現，刻意給賀錦麗機會。

一個月來，拜登簽行政命令、對疫情談話，與共和黨參議員商討紓困法案，賀錦麗都在場，這是對賀錦麗僅有加州檢察長等經驗，聯邦事務歷練不足的補課。

拜登是美國傳統型政客，比川普圓融通達，這樣做為自己贏得格局寬宏和為國家傳承的美名，也為民主黨培養人才。但要說賀錦麗競選2024年選總統穩了，卻言之過早。

首先，美國選民包括兩黨多數選民，是否已準備好接受一位少數族裔混血總統，要打個大問號。其次，賀錦麗爭議性也很高，她發跡過程、和前舊金山市長勃朗的師徒曖昧關係，被反對者冠上小三醜名。她去年曾呼籲民眾捐款保釋參加BLM暴亂被捕者，共和黨參議員揚言如接掌眾院可彈劾她。其姪女以副總統名義創品牌牟利，更具爭議。

共和黨或反對她的人「醉翁之意」明顯，想阻擋賀錦麗更上層樓。誰勝誰敗，就看賀錦麗四年來的努力了，拜登給了她揮灑的舞台，卻未必能保證她能入主白宮。