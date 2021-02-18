我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

拜登刻意栽培賀錦麗有深意

洛城新語  

拜登總統上任快滿月，媒體用放大鏡檢視他的施政和用人。焦點之一是拜登重用副總統賀錦麗(Kamala Harris)，不但許多場合帶著她「見習」，近日賀錦麗且罕見代表美國總統致電給多國元首，不尋常作為引起保守派批評，但拜登這樣做有多重深意。

賀錦麗月初致電加拿大總理特魯多，15日再打電話和法國總統馬克宏討論美法雙邊關係，提振美歐聯盟、抗疫和應對氣候變遷、中東和非洲等問題。這些正常情況下應由總統親自出面討論的事，拜登讓賀錦麗代勞了。

但重要的前提是，拜登在賀錦麗之前，已和這兩位國家領導人通過電話，對外國來說，並沒有失禮或貶低對方重要性的顧慮。保守派批評拜登可能多慮了，無論憲法運作或慣例上，白宮都能站得住腳。

拜登上任近一個月來，很多事刻意帶著賀錦麗，一些場合也讓後者代表他出面，培養賀錦麗的色彩濃厚，因此引發更多揣測。

包含幾個說法：一，拜登已78高齡，是上任時年紀最高的美國總統，很多反拜登者常揣測，他做不滿四年，可能因健康或其他因素而提早退位，讓位給賀錦麗遞補，所以拜登認真指導賀錦麗，給她機會接觸聯邦政務和國際事務。

二，拜登四年後不再尋求連任，賀錦麗是否順理成章成為民主黨總統候選人，角逐成為美國第一位女總統，是自由派人士政治議程之一。賀錦麗具女性、非裔和南亞裔(父牙買加人，母印度人)血統，最符民主黨倡議的多元融合特徵，可補償喜萊莉‧柯林頓入主白宮失敗，還多重加碼。

三，拜登強調「執政夥伴」(governing partner)；白宮常以「拜登─賀錦麗議程」(Biden-Harris agenda)發布消息，標榜和川普政府不同。川普雖授權副總統潘斯領導抗疫，實質上潘斯對川普俯首聽命、幾近討好的公開動作很多。拜登任副總統八年，應深知副總統角色尷尬，需要總統更多授權才有表現，刻意給賀錦麗機會。

一個月來，拜登簽行政命令、對疫情談話，與共和黨參議員商討紓困法案，賀錦麗都在場，這是對賀錦麗僅有加州檢察長等經驗，聯邦事務歷練不足的補課。

拜登是美國傳統型政客，比川普圓融通達，這樣做為自己贏得格局寬宏和為國家傳承的美名，也為民主黨培養人才。但要說賀錦麗競選2024年選總統穩了，卻言之過早。

首先，美國選民包括兩黨多數選民，是否已準備好接受一位少數族裔混血總統，要打個大問號。其次，賀錦麗爭議性也很高，她發跡過程、和前舊金山市長勃朗的師徒曖昧關係，被反對者冠上小三醜名。她去年曾呼籲民眾捐款保釋參加BLM暴亂被捕者，共和黨參議員揚言如接掌眾院可彈劾她。其姪女以副總統名義創品牌牟利，更具爭議。

共和黨或反對她的人「醉翁之意」明顯，想阻擋賀錦麗更上層樓。誰勝誰敗，就看賀錦麗四年來的努力了，拜登給了她揮灑的舞台，卻未必能保證她能入主白宮。

賀錦麗 拜登 美國

上一則

病毒不斷變種 專家警示疫情前景難料

下一則

阿罕布拉學區 問卷徵詢家長復課意見

延伸閱讀

教師全接種新冠疫苗才重啟校園？佛奇：行不通

教師全接種新冠疫苗才重啟校園？佛奇：行不通
雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

麥卡錫率議員致函拜登 促規定「孔子學院活動透明化」

麥卡錫率議員致函拜登 促規定「孔子學院活動透明化」
「美中脫鉤代價 損失數千億元」美商會籲拜登這樣做

「美中脫鉤代價 損失數千億元」美商會籲拜登這樣做
一洲焦點／拜登又惹議、WSJ藉螞蟻捧習、林堡逝世、共和黨內鬥

一洲焦點／拜登又惹議、WSJ藉螞蟻捧習、林堡逝世、共和黨內鬥
新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？

新聞評論／拜登賀年反歧視 蔡政府再被打臉不羞愧？

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕