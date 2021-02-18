華人股市發財 快樂中有焦慮 賺到錢了反而若有所失

2020年美國股市跌宕起伏，不少華人都賺得盆滿缽滿，也引發金錢焦慮。（unsplash圖片）

2020年美國股市跌宕起伏，不少華人 都賺得盆滿缽滿，網路四處可見動輒獲利數百萬元的帖子，更有人要賣房炒股。但是金錢帶來的焦慮卻一點不減，財富自由是帶來快樂，還是金錢帶來更大焦慮？

去年年底不少人在網路論壇上展示自己2020年股票 獲利，金額幾萬元、幾十萬甚至百萬不等。有人甚至表示，2020年獲利沒超過40%都不好意思公開。有華人月嫂在疫情前買入Zoom股票，獲利百萬實現財富自由。

更有人賣房炒股做更大的博弈。華人郭女士日前找到合適出租屋準備搬家。她說，去年股市表現不錯，但是本金有限，收益不夠他們換一套大房子，所以想把現在的小康斗賣了，用賣房的錢炒股，槓桿操作更多錢，實現大房子的自由。租房就當是給未來住進自己大房子提前熱身。

網上秀大賺 卻有人很辛苦

華人楊先生表示，網上一大批人說增長少則四、五倍，多的20倍以上，最高的一個說帳戶近億。在微信群這個話題常有交流，普遍感覺多少賺了些錢，但數目沒那麼驚人。大家都做得很小心也很辛苦，因為去年3月大跌以後，沒有什麼人敢全副身家立即入市。投錢也是分散在不同股票上，不要說波動很大的小盤股，就是Telsa，敢全部投入的人也不多。

即便因為股票實現了財富自由，一些華人的金錢焦慮會減少嗎？一名網友表示，他去年投資 成績不錯，但是看著數字上上下下，有時候想是不是在玩電腦遊戲？這數字能幹啥？錢取決於生產渠道，如果這錢是創業得來的，承載著對能力的肯定及一定社會影響力。 如果是工作得來，承載著他人對自己能力的肯定和職場影響力。如是投資來的，承載著啥？自己眼光準、判斷好？如果是中彩票的，承載著啥？運氣好？他越心靈探索越了解自己，發現不是錢多少帶來的自由，而是錢背後獲得的尊重和價值感。

懂理財才自由 愛賭一切成空

也有人認為財富是自由帶來的快樂，不是錢帶來的快樂。會財務規劃的人才會自由，愛賭的隨時一切成空。以前地主老財摟著金元寶睡覺，現在都改成APP上數零，睡覺都踏實，但都是紙上富貴。

有華人表示，雖還沒有完全財富自由，但是越來越近了。意識到之前遙不可及的財富自由真的離自己很近，感覺非常溫暖篤定。工作也還做著，但是不會有壓力。如果不爽不做就好。物慾低一點也讓自己更加感覺到自由。自由的感覺真好，更加關註生活細節，完成一些小事情的欣喜，慢時光的快樂，一杯熱可可和自己烤的蛋糕。也還是會有煩惱，比如孩子不成熟，父母老去身體不好等等。

了解窮人生活 才知自己多幸運

有網友認為，與其焦慮多少錢才能財富自由，還不如去做義工，了解真正窮人的生活，才會發現自己是幸運的，銀行有存款有工作還能投資。