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惡匪撲人搶名表 洛杉磯市半月連7起

記者丁曙／綜合報導
兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後似餓虎撲羊發起攻擊。（洛市警局視頻截圖）
兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後似餓虎撲羊發起攻擊。（洛市警局視頻截圖）

洛杉磯市警局（LAPD）15日指出，最近半個月來，在洛杉磯市Fairfax地區、著名觀光區Melrose街上接連發生多起搶劫案，嫌犯專對佩帶貴重物品的行人下手，他們先跟蹤出入商場和餐廳的行人，然後在僻靜處下手，自1月30日以來，該地區共發生七起涉及勞力士手表（Rolex）的搶劫案，搶匪暴力行搶，手段相當兇殘。

影音來源：LAPD；後製：記者丁曙

1月30日下午4時左右，兩名劫匪在北Vista街700號街區，襲擊一名剛走到Melrose街北端的男子，搶走他的勞力士表。作案全程被街頭安全攝像機捕獲。

該視頻顯示，兩名搶匪先用汽車堵住受害者，然後跳下車來，似餓虎撲羊將路人壓倒在地；一個搶匪摁住受害者還動手毆打，另一搶匪則揮舞手槍恐嚇。他們上下其手對受害人搜身，掠走錢財包括一隻勞力士手表。

警方說，這些搶劫案很多都是在白天進行的，搶匪針對佩戴貴重珠寶和名表的行人下手。兩名嫌犯被描述為年齡在20至30歲的黑人男性，他們使用不同類型的汽車，跟蹤該地區進出餐館和商店的受害者。多數案情顯示，犯案現場是僻靜區域，犯罪嫌疑人會等待受害者走近他們的汽車，突然現身揮動手槍發起攻擊。

任何知情者請聯繫LAPD探員S. Villatoro，電話 213-922-8217，非作業時間致電877-527-3247，匿名舉報撥打800-222-8477或 www.lacrimestoppers.org。

行人被打翻在地，搶匪搜刮財物痛宰肥羊。（洛市警局視頻截圖）
行人被打翻在地，搶匪搜刮財物痛宰肥羊。（洛市警局視頻截圖）

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