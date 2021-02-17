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亞凱迪亞市盜竊案不絕 百元假鈔買漢堡

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市西野商場最近發生盜竊案件。（檔案圖）
亞凱迪亞市西野商場最近發生盜竊案件。（檔案圖）

亞凱迪亞近日盜竊不絕，而且每天發生數起。包括民宅入室盜竊、汽車盜竊、商業盜竊，還有人拿假鈔買漢堡。

2月2日上午10時52分，亞市位於北Santa Anita道420號的In and Out漢堡店，發生詐欺案件，一名40多歲的西裔男性試圖用一張100元假鈔結帳未遂。這名西裔男子駕駛一輛較舊的車型，為深綠色的豐田車（Toyota Camry）。

一起竊案發生在2日中午12時43分，嫌犯進入西野商場的Boarders店偷走耐克行李袋，然後進入Coach店偷走四個手袋。嫌犯為30至40歲之間的非裔男性，棕色頭髮和眼睛，約5呎10吋高，體重180磅。

同一日，晚上5時42分，北Santa Anita街1300街區的一處住宅發生入室盜竊，受害者表示，聽到車庫內有走動的聲音，但是她以為是她的丈夫，後來打開車庫才發現裡面的自行車被盜，才恍然大悟當時是小偷進入。

4日也是一天兩起竊案。下午2時左右，一名園丁在Grace道1000號街區工作，工作結束後回到自己未鎖的車前，結果發現裡面的吹葉機、錢包和現金已被盜。晚上9時13分，Balboa道1000街區的住宅發生郵箱盜竊，一名身份不明的嫌犯，打開當地許多住戶的郵箱，帶著被盜的信件離開。警方已調集監視錄像審查。

2月5日上午8時40分，位於西Foothill大道5號的Arco加油站也發生盜竊案件，一名受害者說她的錢包被偷了。她在加油時，將手袋放在車子前排乘客座位。嫌犯趁機打開她的車門偷走手袋。嫌犯駕駛的是白色新款雪佛蘭Camaro。嫌犯是戴著帽子和口罩的西裔男性。

當天下午1時57分，位於西Foothill大道26號Assembly of God Church發生盜竊案件，調查顯示受害人的路虎汽車在2月4日凌晨4時到2日中午12時左右催化轉化器被盜。

2月6日下午1時40分，南Golden West路1230號的T-Mobile發生盜竊，監控錄像顯示一名嫌犯進入商店偷走一個iPad Pro，然後逃離現場。嫌犯為一名白人男性，大約20歲，蓄長髮，穿著淺色襯衫和深色褲子，案件在調查中。當天下午5時12分，Walnut街400號街區的一處住宅發生盜竊案。受害者說他被噪音吵醒，當他去查看發生了什麼時，他看到兩個嫌犯進入他的房子，嫌犯見家裡有人隨後逃離。

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