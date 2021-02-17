洛杉磯動物園重開 須預約、戴口罩、單向通行

洛杉磯動物園隨處可見保持距離的標示。（洛杉磯動物園提供）

洛杉磯動物園 自去年12月7日避疫令後，直到2月16日才又重新開放。不過到訪遊客，不論是不是會員，都需先完成線上預約，網址為www.lazoo.org/reopening，大人門票22元，2至12歲幼兒17元。除了保持距離、配戴口罩等規定外，園方為遊客與動物的安全還額外做了許多規定如下。

●隨處可見告示，要求人們保持六呎距離，不管是「一頭雪豹」或是「一匹斑馬」的距離，同時也不能將手或鼻子貼近玻璃圍欄。

●遊客除了必須事先預約，還需按照排定時間入園，並且受總額限制。

●兩歲以上的民眾都必須配戴口罩，忘記帶也沒關係，紀念品店有賣動物主題的口罩。

●經常碰觸的表面與廁所都將加強清潔，同時園內隨處可見乾洗手機 。

●園內許多地方都改採單向通行，並設立標語、路標與障礙物，以提醒遊客保持距離。

●密集接觸區都將暫停開放，包括Papiano Playpark、Winnick Family Children's Zoo與Tom Mankiewicz Conservation Carousel。