長堤小藥房立大功 少數族裔湧入打疫苗

越華裔Amy阮的AVIVA藥房被選爲長堤第一家主要為當地少數族裔提供疫苗注射服務中心，一個月來為近3000位民眾施打疫苗。圖爲Amy阮（左一）和她的義工團隊。（記者楊青╱攝影）

會展中心、體育場、大學校園以及公共衛生局等新冠疫苗 大型施打中心人滿爲患，計畫與公共衛生局合作設立疫苗施打站的各大連鎖藥房和醫院牛步進行，一些城市小藥房卻捷足先登，為不諳英語或信息資源缺乏的少數族裔和新移民量身打造新冠疫苗施打站受到歡迎。

來源:記者楊青

長堤 市最大的疫苗施打中心設在當地會展中心，同時長堤市公共衛生局挑選出少數藥局提供疫苗，每周四天開放給社區民眾，為交通不便和信息缺乏的民眾施打疫苗提供了極大便利。

「我們從一個月前開始給民眾施打疫苗」，長堤AVIVA藥房越華裔負責人Amy阮（Amy Nguyen）表示，該藥房率先被公共衛生局挑中為社區服務，對長堤居民開放，在醫護人員之後，目前每天為65歲以上的年長族群以及教師和食物供應業者注射疫苗。

她表示，很多人都希望儘早施打疫苗，還是需要網上預約，而且要符合年齡或工作性質等條件。不過她表示，長堤地區亞裔 居民比例相當高，很多人不講英語或不大會電腦操作，而這些人群往往是急需疫苗的高齡者。所以有時遇到一些沒有預約的老年人也會網開一面。不過她同時表示，因爲來自公共衛生局的疫苗每天都有定量，所以不提倡「加塞」，民眾還是需要預約。尤其是目前相當比例的民眾開始打第二針，使第一針的施打速度有所放緩。預約打針才能保證工作有條不紊進行。她舉例說，剛開始對社區開放的第一周，很多人不預約造成藥房大排長龍，反而大大降低了疫苗施打速度。

Amy表示，疫情無情，但在這次服務看到了人們善良的一面。她的藥房入選作爲社區疫苗施打站後，義工們一呼百應，有診所的護士和工作人員，有醫學院學生，也有社區熱心人士。而她的藥房因爲成了疫苗注射站，每天生意也減少。儘管政府免費提供疫苗，而且給疫苗注射站一定補貼，但因爲少數族裔社區很多人需要幫助，看得到的打針只是一小部分，看不見的資料整理、打電話給預約人確定身分和施打時間、整理資料提供給衛生局、安排第一針和第二針時間、與衛生局聯繫疫苗供應等等，都需要大量人手、入不敷出。

Amy表示，目前疫苗相當有限，每天分配的疫苗在150針至250針之間。每天10點開門，但醫務人員和義工們常常需要提早兩個小時到場準備，安排人員，幫忙民眾填表，測量體溫，還有專人觀察。至今已為近3000民眾接種，部分已完成第二針。她表示，長堤地區完成疫苗接種將要持續到今年夏天。

她解釋，目前還無法普遍推進地方小型疫苗站，因為藥房變身疫苗施打站，需要騰出專門的注射室，醫護人員要有專門訓練，要有團隊處理預約；除網上填表預約外，還專人打電話確認，以避免有人爽約而浪費疫苗；技術部門還要專門設立網站，隨時電子和短訊同預約人協調。