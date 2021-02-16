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加州居家令解除 氣溫回暖 山巔海濱遊客多

記者王若然／洛杉磯報導
沙灘上遊玩的民眾。（張先生提供）
沙灘上遊玩的民眾。（張先生提供）

加州解除居家避疫令，令宅居在家多時的人們蠢蠢欲動，加上天氣回暖，南加州周末健行路上人滿為患。

張先生適逢休息日，與朋友一起去馬里布（Malibu）Pacific Palisades一條「網紅」健行路。張先生說，當天去的較晚，大概下午1點左右，公路上不是很堵，大概一小時就到了這條健行路。原本以為時值下午，來遠足的人較少，沒想到停車場停滿了車，路兩邊也停了很長的車。

位於Pacific Palisades的這條健行步道很有名，因此地有多條不同長短的路徑可以選擇，滿足不同行人的要求，其中一條小路通上山頂，可以俯瞰整個馬里布環形的海岸。遠處天色合一，頗為美麗。小路雖是上山路，一路上並不陡峭，來回3.5哩，登山新手可輕鬆駕馭。

但張先生停車費了不少時間，健行路上平均每分鐘就能遇到下山的行人，這是他行山遇到最多人的一次。他說上次來是在去年1月，那時人很少。當天並有不少人帶著寵物狗狗一起爬山，到了山頂，看到有很多人在拍照留念。

張先生指出，一路上大多數的健行者都戴口罩，在戶外運動感到很安全，畢竟大家都很容易保持社交距離，即使有病毒也會很快消散在空氣中。

張先生與朋友在山頂欣賞了一番美景就下山。時間大概是下午5點，但竟然還看到不少人剛要上山，路兩邊還是停了不少車子，顯見大家都悶壞了。

因為正值日落，張先生決定與朋友去附近的海灘，海灘上遊客更多。他們多與家人、朋友聚在一起欣賞日落美景，不過這些人大多沒有戴口罩。還有小朋友下海玩耍，沙灘上有打排球的人，有練樂器的，也有鋪著毯子抱在一起的情侶。沙灘上的餐廳更是火爆，戶外餐桌已客滿，都是邊欣賞落日邊用餐的人們。

張先生說，近日天氣逐漸回暖，居家避疫令也已紓解，「再注重防疫的人也要出來兜兜風了。」不過防疫和出門不衝突，只要戴好口罩，保持社交距離，不在室內聚會，就很安全。

馬里布的落日。（張先生提供）
馬里布的落日。（張先生提供）
登上山頂看到美麗的海岸。（張先生提供）
登上山頂看到美麗的海岸。（張先生提供）

加州 社交距離 居家避疫

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