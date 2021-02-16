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大專聯合校友會春節迎新 郭文斌任會長

記者王全秀子／洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會13日舉行線上春節迎新晚會。(聯合校友會提供)
南加州中國大專院校聯合校友會13日舉行線上春節迎新晚會。(聯合校友會提供)

加州中國大專院校聯合校友會13日舉行線上春節迎新晚會，輔仁大學的郭文斌將出任大專校友會2021年會長，迎新晚會有豐富而精彩的歌唱、樂器、舞蹈、猜燈謎等節目，每位登記來賓可以參加抽獎，獎金總值1000元。

新會長郭文斌介紹，聯合校友會成立至今已43年，往年迎新晚會都在1月舉行，而今年因新冠疫情影響，校友會首次將線下活動改為線上進行。今年特別選擇農曆大年初二，希望理事和校友們「回娘家」，在網路上團聚一堂，共襄盛舉。

校友們可以欣賞來自各個校友會精心策劃籌備的節目，包括輔仁大學、逢甲大學、元培大學、海洋大學、東吳大學、中興大學、文化大學、師範大學、世新大學、淡江大學、清華大學等，各個校友會提供精彩的歌唱、舞蹈、長笛樂器表演，以及聯合校友會也有特別節目。

郭文斌表示，藉由此次春節迎新晚會向來自40多個校友會的校友們拜年。受新冠疫情影響，過去一年中很多活動無法進行，但在今年他們會策劃多項活動，期待疫情過後和校友們聯誼感情。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞、聖蓋博市議員丁言愉、美國中華體育聯誼會理事長高啟正、中華會館主席廖美華、世界越柬寮華人聯合總會諮詢主委梁永泰、美國越柬寮華人代表羅明、加州台灣同鄉聯誼會會長謝傳佐均應邀出席活動。

南加州中國大專院校聯合校友會13日舉行線上春節迎新晚會。(聯合校友會提供)
南加州中國大專院校聯合校友會13日舉行線上春節迎新晚會。(聯合校友會提供)

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