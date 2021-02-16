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檢警系統問題叢生 令人憂心

洛城新語

河濱縣警察局與多個執法單位元月聯合掃黃，結果逮捕64名嫌犯中，竟有一位河濱縣地檢署高級探員，明明是件漂亮的辦案，反而顔面無光。

一年來新冠疫情蔓延，華裔社區人士有感於警消在第一線，時刻接觸不同民眾，染疫風險極高，紛紛贈送醫護用品與口罩，協助防疫。令人遺憾的是，近日曝光的一張照片，數十位洛杉磯市警員群聚，竟無一人戴口罩。

據洛市警局公布資料，已經有六警員和兩名職員死於新冠，截至9日有2596人接受新冠檢測確診，其中242人在家隔離，亦即將近十分之一的洛市警員受感染，感染率之高，卻有數十人群聚不戴口罩，又不保持社交距離，視法為無物，治安部隊紀律如此，怎能不令人擔心！

再看近日洛杉磯縣檢察長賈斯康的爭議，這位47號提案的發起人和起草者，在去年12月7日新官上任後，就對重刑犯表達寛大政策，猶如重刑犯「恩公」，如果轄內檢察官依法起訴重刑犯加重刑期，甚至求處死刑時，賈斯康都會有意見，並批評檢察官此舉是為了「自我滿足」。

賈斯康這種寛以待刑犯，苛以待下屬的作風，在其聲稱不配合他的檢察官都是「內部恐怖分子」（internal terrorist）後，終於惹來風波。不滿賈斯康以近乎霸凌口氣稱呼的伊朗裔檢察官哈塔米（Jon Hatami）控告賈斯康以帶有種族歧視的「恐怖分子」言詞侮辱下屬，而哈塔米的律師強調，這就是職場霸凌！

事實上以司法改革、進步派著稱的賈斯康，上任後就爭議不斷，他下達的指令包括不再對起訴的被告求處死刑、不要求加重被告刑期、檢察官不再提出現金保釋金要求、若干輕罪被告可參加輔導計畫而不被起訴等等，都引起檢察官不滿。

洛縣檢察官協會便控告賈斯康違反加州法律，並且逼迫檢察官違反他們當初就職的誓言。種種跡象顯示，檢察系統對這位善待罪犯，強調感化，減少刑事訴訟與囚禁人犯的檢察長根本不對盤，也很有意見。

就華人社區來看，47號提案縱放輕罪犯，已使地方治安敗壞，公投翻案又未成功，已夠鬱卒。而今所謂的進步派檢察長又處處限制檢察官加重刑期，擺明的是寛大對待有罪之人。

如果教化真能成功，可減輕社會成本，當然是好事一樁。但47號提案實施至今，小偷小盜不斷，民眾已無安全感，這個「實驗」已證明感化無效；善待罪犯，最後只是懲罰善良居民，主政者如仍堅持，而維護治安的警員紀律又如此渙散，檢警問題叢生，要求改善治安，還真不容易！

洛杉磯 霸凌 種族歧視

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