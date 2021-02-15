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南加州颳50哩強陣風 樹木被吹倒

編譯組／綜合報導
國家氣象局對南加州各地發出強風警告。（國家氣象局推特）
國家氣象局對南加州各地發出強風警告。（國家氣象局推特）

加州14日出現強勁陣風，部分地區每小時陣風近50哩，特別是羚羊谷（Antelope Valley）地區，不少地方街道標誌與樹木被強風吹倒。

CBS電視台報導，截至13日下午，紐荷爾隘口（Newhall Pass）每小時最大風速為55哩，馬里布岡（Malibu Hills）每小時風速36哩，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）每小時風速35哩，范奈斯（Van Nuys）49哩。

國家氣象局對聖塔芭芭拉（Santa Barbara）至洛杉磯和范杜拉縣（Ventura County）的山脈發出強烈的大風警告至14日中午。國家氣象局指出，孤立的陣風可能達每小時65哩至70哩間。

南加州14日出現強勁陣風。（CBS）
南加州14日出現強勁陣風。（CBS）

15日至凌晨3時前，聖塔克拉莉塔（San Clarita）與聖費南度谷（San Fernando Valleys）也發出大風警告（Wind Advisories）。

強風也是部分地區出現零星小災情。北嶺（Northridge） 一棵大樹在Superior街上倒在一輛汽車上，所幸無人傷亡。瑞西達（Reseda）也出現類似情況，一陣陣強風將一棵樹吹倒在地上。陣風也影響聖費南度谷丹尼斯餐廳（Denny's）的戶外用餐場所。

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