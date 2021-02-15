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羅蘭岡除夕搶案 華婦烘焙店遇劫 附近商家怕怕

記者啟鉻／羅蘭岡報導
羅蘭岡Kumar Plaza華人春節除夕發生搶案。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡Kumar Plaza華人春節除夕發生搶案。（記者啟鉻／攝影）

華人傳統春節除夕，羅蘭岡發生搶劫案。有華人在社交媒體爆料，一名華人中年婦女於11日午後，在一家華資烘焙店內購物時錢包被搶，嫌犯是一名非裔男子。店家已經向警方報案。

案發廣場是羅蘭岡可利馬路（Colima Road）上的Kumar Plaza，內有多家華資商店。據稱，一名50餘歲的女性，在廣場烘焙店遭搶錢包，搶匪是非裔男性。可能是被害人去銀行取錢後，被人盯上，一路尾隨，伺機搶劫。搶匪開一輛灰色Honda Civic，車牌號碼後三位是907。爆料稱，搶匪將搶得信用卡用於購物，地點在聖伯納汀諾縣安大略市。

案發烘焙店職員拒絕透露詳情，表示已經報警，資料都已經提供警方。負責治安轄區的核桃鑽石吧警局值班警官奈茨表示，尚未獲得案件資訊，不確定是否發生這起搶劫案。他表示，可能負責該案警員尚未將案件呈報給值班警官。

案發廣場多個商家職員證實發生搶案。一家餐廳工作人員表示，據稱黑人搶匪是在受害者在烘焙店內時，將錢袋搶走。遭搶女性試圖奪回錢包，被搶匪搡了一個跟斗，撲倒在地上。所幸沒有受到太大傷害。

在該廣場經營牙醫診所的陳信豪醫師也證實發生搶案，他表示，可能是遭搶女性在附近一家銀行取錢時，被搶匪盯上了，於是趁她購物過程中搶劫。

一家華人超市職員說，近期各種搶案頻繁，讓人心裡怕怕的。尤其是在春節期間，更是讓人平時走路，都要前後左右看看，擔心是否有可疑人尾隨。

實際上，類似搶案在羅蘭岡，新冠疫情發生前曾經發生過。當時一名女性從銀行取錢後，走到移動屋社區附近時，遭遇西裔搶匪，搶匪得手逃跑。警方也曾提醒民眾，到銀行取錢，勿要單獨行動。取錢時，也要注意周圍是否有可疑人。同時提醒，外出勿要穿金掛銀，全身珠光寶氣，隨身攜帶大筆現鈔。避免引起搶匪注意，成為搶劫目標。而且離開車子時，勿要將貴重物品放在車內。

華人超市 羅蘭岡 非裔

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