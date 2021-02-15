抗議者聚艾爾蒙地警局 要求公平對待移民

數十名示威者聚集艾爾蒙地市警局前，抗議警方對移民社區的對待。（CBS）

CBS電視台報導，數十名示威者13日聚集於艾爾蒙地 （El Monte）市警局外，抗議警察 對移民社區的對待。集會的人群聲援當地小吃攤販，並對警方取締這些小商家表示失望。

抗議者Javier Guerrero說，「他們認為他們可向新移民社區做任何事，因為他們礙於身分不會反擊。」示威者Ian Mancia表示，「這些流動商家是我們當地文化重要組成部分，這些人來自其他國家，他們說不同語言，他們經歷過足夠考驗。」

示威活動是在警方取締當地流動商家影片公開於世後一周舉行。從影片上顯示，販賣墨西哥 捲餅的攤商，艾爾蒙地警方與洛縣衛生官員之間出現激烈的爭執畫面。

在影片中，艾爾蒙地警察與Los Palomos墨西哥塔可（teco）攤業主，Fermin Martinez和Sylvia Aguilar夫妻交談，之後業主和幾名官員間發生爭執，夫妻倆很快被打倒。其中一名警察將他們戴上手銬，一名警員用手電筒多次擊中Martinez。

當天示威者並表示，希望看到市府與攤商合作，降低許可費用，以便讓更多人能合法開展業務。

艾爾蒙地警局局長David Reynoso說，當天的示威情況相當和平。