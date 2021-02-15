蘇維思 不應出任聯邦勞工副部長

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總統拜登2月10日宣布，提名加州 華裔勞工廳長蘇維思(Julie A. Su)出任聯邦勞工部 副部長。站在美國華人立場，能有華裔進入華府高層決策圈當然令人鼓舞，但以蘇維思的個案來看，她此時不應該出任這個聯邦要職，原因只有一個：她必須要為加州政府被詐騙114億失業救濟金，負起政治責任。如果她不需要負責，請民主黨 人士告訴廣大納稅人，誰應該為此負責？是州長紐森嗎？

我們反對蘇維思出任勞工部副部長，與族裔和黨派無關，而是任何坐在加州勞工廳長這個位子的人，都應為此特大詐騙案負責。

本案是加州政府歷來金額最大的弊案。目前已經確認被詐騙的金額約114億元，另有190億元還在調查中，據信大部分是非法被盜領，兩者合計約304億元。在疫情下，許多民眾失業、付不出房租、得不到溫飽，被詐走如此天文數字納稅人血汗錢，叫人嚥不下這口氣。更令人髮指的是，許多目前被關在監獄的受刑人，包括不少死刑犯，透過監獄內神通外鬼，申請冒領大筆失業救濟金。

304億元到底有多龐大？正為資金短缺掙扎的加州高速鐵路，上周加州高鐵局宣布，正在興建的中央山谷路段工程預算從124億元提高到138億元。加州被騙走的304億元，足夠興建2.5條中谷路段的加州高鐵。民主黨進步派人士大力支持削減警局預算，其中備受爭議的洛杉磯市警局(LAPD)下年度經費被大砍1.5億元、約13%，年度預算剩下11.8億元。去年被詐騙走的304億元，足夠洛市警局用26年。

蘇維思並不是直接處理失業救濟金的就業發展局(EDD)負責人，但她是EDD的直屬長官。原EDD局長去年狼狽下台，蘇維思仍不動如山。蘇維思先前曾辯解，本案部分責任歸咎於川普政府，未能替加州提供足夠的指導和資源應對詐欺性索賠，這些索賠申請幾乎都通過新聯邦計畫提交，該計畫替獨立承包商的零工工人和自雇人士提供失業救濟金；國際和全國犯罪集團在幕後運作，通過複雜的身分竊盜獲取失業救濟金。

但本案在爆發之初，數位加州各縣檢察長在調查過程中發現，由於現行法規限制，檢警無法核對關在監獄內受刑人是否冒領失業金。這代表了失業金監控機制早就有問題。

就算川普政府該負部分責任，但川普已被多數選民唾棄，趕出白宮，實際負責審查和發錢的加州政府沒有人該負責嗎？民主黨自2011年起在加州長期執政，包辦加州六大民選官員，拿下參眾兩會三分之二超級多數席位，此時如果還有臉推卸責任，未免也太無恥了。

說到底，天文數字的失業金騙案，遠因是民主黨長期一黨獨大，越來越腐敗顢頇，失去自省能力，閉著眼睛濫發福利，缺乏管理監控機制。

蘇維思過去保護勞工權益戰功彪炳，所以能出任勞工廳長。但一碼歸一碼，蘇維斯此次不必負政治責任，反倒去華府升官，這還有天理嗎？如果民主黨認為本案的責任不在她，那就請任命她出任勞工廳長的州長紐森出面一肩扛下來，冤有頭債有主，選民可在下次選舉時一起向民主黨算總帳。