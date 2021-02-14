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數十洛警群聚未戴口罩 照片曝光要追查

【洛杉磯訊】
洛杉磯警局針對一張顯示40多名警員未戴口罩的群聚照片展開調查。（L.A. Taco網站）
洛杉磯警局針對一張顯示40多名警員未戴口罩的群聚照片展開調查。（L.A. Taco網站）

「L.A. Taco」網站攝影記者Brian Feinzimer日前拍到，將近40名大部分未戴口罩的警察聚集在市中心，洛杉磯市警局（LAPD）12日宣布對該照片展開調查。

這張照片顯示，洛杉磯市警局警員聚集在聯合車站和C. Erwin Piper技術中心附近。「L.A. Taco」網站報導，在拍照之前警員正在離開這棟建築，其中將近一半似乎被分配到洛杉磯警察局大都會區。警官Mike Lopez證實，洛杉磯警察局已展開內部調查。

洛杉磯警局向「L.A. Taco」發表一份聲明，意為洛杉磯警局嚴格遵照聯邦疾控中心（CDC）的衛生指令，絕大部分警員都儘可能戴上口罩出勤。局長摩爾（Michel Moore）在2020年5月的備忘錄中表示，部門員工在需要與其他員工或公眾接觸的工作中必須戴上口罩。唯一的例外是，當戴口罩會危害人員安全。

洛杉磯警局已有六名警員和兩名工作人員死於新冠肺炎，截至9日洛杉磯警局已有2596名員工接受了新冠檢測，其中242人目前在家隔離。

據洛杉磯縣公共衛生局數據，洛杉磯警局有11個分局爆發疫情，最嚴重的是東南分局，77名員工檢測確診陽性，其次是西南分局有66例和城中分局有62例。另外，洛杉磯警局大都會通訊調度中心也爆發疫情。

洛杉磯 警察 大都會

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