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河濱縣掃黃 掃到地檢署高級探員與1華裔

記者啟鉻╱綜合報導
圖為被捕嫌犯。（警方提供）
圖為被捕嫌犯。（警方提供）

河濱縣警局等多個執法單位1月間聯合打擊縣域情色活動，在抓捕的64名嫌犯中，竟有一人是執法人員，是河濱縣地檢署高級探員；還有一人是華裔，是33歲的艾辛諾湖市居民Wilson Chen。同時聖伯納汀諾縣警方也展開行動，拘捕嫌犯60餘人。

這名被捕高級探員是現年45歲的嘉伯瑞（Bryan Gaboury），奇諾市居民，涉嫌從事情色活動，於1月26日遭警方釣魚執法，抓捕地點在艾辛諾湖市（Lake Elsinore）Casino街。目前他被拘押，將於4月13日在法庭過堂。嘉伯瑞在2019年8月加入縣地檢署，被拘捕後帶薪離職。他先前曾在西柯汶納市警局擔任輔警。

河濱縣警方在1月間聯合多個執法單位集中打擊人口販賣活動，行動地點包括艾辛諾湖、河濱、坦密庫拉、茉莉塔、La Quinta及棕櫚沙漠等地。警方為引誘嫌犯上鉤，先在網路發布情色廣告，由釣魚執法警員與嫌犯聯絡，在接頭地點將嫌犯拘捕。警方也會假扮嫖客與暗娼溝通，待講好價格後，將到達約定地點的暗娼拘捕。

警方表示，這次行動共拘捕涉嫌情色交易的61名男性和一名女性，還有一名男性涉嫌猥褻未成年人，另一名男性涉嫌協助情色交易被捕。

聖伯納汀諾縣警方也聯合多個執法單位，1月間打擊情色犯罪活動，遍及聖伯納汀諾、安大略、庫卡蒙加牧場、雷德蘭、勝利谷等地，拘捕涉嫌情色犯罪62人。涉嫌犯罪包括人口販運、拉皮條、賣淫等，繳獲四支槍械。六人涉嫌拉皮條被捕，一人涉嫌脅迫未成年賣淫拘押。同時警方還解救人口販運受害者14人，其中成人13人，一人未成年。

釣魚 華裔

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