疫情下慶春節 爾灣市「得來速」發紅包

爾灣市長Farrah Khan（圖中）與爾灣松柏會理事一起發紅包。（本報記者／攝影）

爾灣市慶祝農曆新年，由市府與爾灣松柏會在湖景老人中心 發紅包及福袋，市長Farrah Khan也加入向市民拜年的行列，祝福市民牛年行大運。

爾灣市長Farrah Khan表示，在過去一年中，爾灣市三座老人中心因疫情而對外關閉，年長居民居家避疫承受很大壓力，市府正積極與凱薩醫院（Kaiser Permanente）及爾灣加大 （UCI）醫院洽商，希望能在爾灣設立疫苗 注射站，以方便行動不便的年長居民，盡快接受新冠疫苗。她預計在今年夏季結束前，七至八成民眾均可接種新冠疫苗。

今年市府再度與爾灣松柏會合作慶祝農曆新年，為減少傳染新冠病毒的可能，採用駕車得來速（Drive-through）方式，湖景老人中心大門口高掛著大紅燈籠及長串鞭炮，在賀新年的喜慶音樂配合下，由松柏會理事、市長及市府工作人員發送紅包及福袋，大家戴上口罩、隔著車窗互祝新年平安。

12日中午風和日麗，不少住在湖景老人中心附近的居民，走到老人中心參與活動，其中有扶著助行器的長輩，也有到公園蹓狗的市民，爾灣市警局巡警也到場祝賀。

爾灣松柏會共同會長張訓曾及李樂文表示，這一年來松柏會的活動全部轉為線上，除了每周定期的合唱團、活樂園、書法班、知心園地之外，本月20日（星期六）上午10時至12時還有線上新春同樂會，由會員錄製表演節目自娛娛人。當日還安排有獎猜燈謎活動，自10時25分起每隔十分鐘出現一個燈謎，會員可採用手機短訊搶答，答對的都有獎品。

爾灣松柏會本月起新增線上健康與生活講座，安排在週四下午3時至5時，與現有的知心園地時段相同、隔周舉行，目前已規畫的主題包括如何預防失智症、失智症患者照護等，詳情可以簡訊聯絡949-899-0603。