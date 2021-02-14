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慈濟美國與蘇麗絲 核桃公園市送蔬食

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慈濟美國總會執行長陳濟弘(右)與志工葛舉賢(左)在記者會後，於現場協助發 放。（慈濟美國總會）
慈濟美國總會執行長陳濟弘(右)與志工葛舉賢(左)在記者會後，於現場協助發 放。（慈濟美國總會）

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲(Hilda L Solis office)辦公室與慈濟美國總會、美國紅十字會(American Red Cross)、北門超市(Northgate Market)合作，12日在南洛杉磯核桃公園地區的核桃公園小學(Walnut Park Elementary School)，發放食物與民生物資，30家社區慈善組織代表領取後分送給社區有需要的居民。

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲指出，「因新冠肺炎疫情影響，許多家庭糧食不足，洛杉磯縣許多65歲以上的民眾，為了生計到零售商店、工廠、農場處工作賺錢。他們非常感謝慈濟美國總會、美國紅十字會和北門超市為社區居民伸出援手，提供食物、個人防疫用品和玩具等物資，全力維護鄰里的健康與福祉。社區全體團結合作將是克服疫情障礙最重要的力量。」

慈濟美國總會執行長陳濟弘指出，慈濟人秉持證嚴法師的教誨，為需要幫助的人提供及時的援助與心靈的撫慰。當日志工們準備了630份蔬果乾糧，供給社區家庭獲得均衡的膳食營養，讓居民能在疫情期間照顧好身體。慈濟與蘇麗絲和美國紅十字會長期合作服務社區。能在農曆大年初一合作發放，正如證嚴法師在《靜思語》所言:「布施不是有錢人的專利, 而是一分虔誠的愛心。」

美國紅十字會執行長諾林(Joanne Nowlin)欣喜地向大家展示該會提供的防護包，說明包內的口罩、乾洗手液是匯聚多個組織的愛心，期許居民在獲得溫飽之際也能保護好自己的健康。

協助維安的洛杉磯縣警員們也在現場協助發放。（慈濟美國總會）
協助維安的洛杉磯縣警員們也在現場協助發放。（慈濟美國總會）
慈濟美國總會執行長陳濟弘(中)與志工葛舉賢(左)，在活動中象徵性的捐贈食 物箱...
慈濟美國總會執行長陳濟弘(中)與志工葛舉賢(左)，在活動中象徵性的捐贈食 物箱給洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲(右)。（慈濟美國總會）

美國 洛杉磯 疫情

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