世報春晚 眾星雲集年味足

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境向僑胞拜年。（春晚截圖）

「玉鼠辭舊歲，金牛報春時」，服務北美華人社區45年的世界日報 ，12日晚美西時間8時，在Youtube上的U視頻平台舉辦「群星賀歲，線上春晚」，來自全球各地的眾多演藝人員紛紛線上拜年，有些人並唱歌或展示廚藝，或美容保養之道或領軍旗袍秀等，洛杉磯華人社區也推出多項精彩表演，與讀者共享過年的喜悅。

每逢過年，就是年夜飯、包餃子、拿紅包、拜年、團拜等傳統。今年受疫情 影響，不鼓勵面對面拜年或是同慶，所以「世界春晚」邀請來自洛杉磯、美西、美東、加拿大、新加坡、香港、台北、上海等地的演藝人員，捎來祝福和表演，陪伴在世界各地的華人民眾過年。

春晚裡，大百合、王芷蕾、王海玲、王夢麟、文章、包翠英、江彬、李愛綺、李泳杰、周丹薇、林沖、張秀卿、陳浩民、陳凱倫、翁虹、游鴻明、葉璦菱、廖偉凡、齊豫、戴愛玲、劉明珠、劉冠霖、龍飄飄、歸亞蕾、ØZI、DJ 丹尼斯、吳建豪、辛曉琪、雜技表演公司X-Enterprise, Inc的Jason Xiao等等，為大家送出滿滿的新年祝福。

另有兒童國標舞、肚皮舞、鋼管舞、高空雜技、珠寶秀、服裝秀、百老匯歌舞、群星賀歲等。海外華人邊吃年夜飯，一邊在線觀看春晚，送鼠迎牛。世界日報也祝福廣大讀者新春如意，健康平安，新年有新喜，牛年樣樣牛。

世界日報洛杉磯社長于趾琴分享春節的三重意義，她認為春節代表辭舊迎新，送走過去一年的疫情生活，歡喜迎接未來美好的日子；今年因疫情返鄉過年團聚變得不容易。這也是為什麼世界日報特別籌辦線上春晚，為全球華人搭建相聚平台的理由。于趾琴指出，洛杉磯世界日報過去十年每年都會在春節前夕舉辦年味濃郁的年節展活動，今年因疫情年節展未能順利舉辦，進而轉到線上，並廣邀居住在世界各地的藝人和南加社區領袖，與民眾一起同歡。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，中華民國台灣 既保有傳統文化，也有高度的民主自由制度，是台灣人民的幸福，也是台灣人堅持的價值。新冠疫情肆虐全球，台灣很自豪能和國際社會並肩，展現「台灣可以幫忙」的力量。海外僑胞是台灣能與國際社會接軌的重要橋樑，在美國各行各業的僑胞深根主流社會，使台美關係越來越緊密堅固，藉由世界日報平台向僑胞鄉親拜年。

另外，主流政要包括國會眾議員趙美心、劉雲平，以及加州眾議員周本立、橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）、核桃副市長秦振國均在世界日報春晚中祝福華裔社區民眾新年快樂。