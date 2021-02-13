我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

世報春晚 眾星雲集年味足

記者王全秀子／蒙特利公園市報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境向僑胞拜年。（春晚截圖）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境向僑胞拜年。（春晚截圖）

「玉鼠辭舊歲，金牛報春時」，服務北美華人社區45年的世界日報，12日晚美西時間8時，在Youtube上的U視頻平台舉辦「群星賀歲，線上春晚」，來自全球各地的眾多演藝人員紛紛線上拜年，有些人並唱歌或展示廚藝，或美容保養之道或領軍旗袍秀等，洛杉磯華人社區也推出多項精彩表演，與讀者共享過年的喜悅。

每逢過年，就是年夜飯、包餃子、拿紅包、拜年、團拜等傳統。今年受疫情影響，不鼓勵面對面拜年或是同慶，所以「世界春晚」邀請來自洛杉磯、美西、美東、加拿大、新加坡、香港、台北、上海等地的演藝人員，捎來祝福和表演，陪伴在世界各地的華人民眾過年。

春晚裡，大百合、王芷蕾、王海玲、王夢麟、文章、包翠英、江彬、李愛綺、李泳杰、周丹薇、林沖、張秀卿、陳浩民、陳凱倫、翁虹、游鴻明、葉璦菱、廖偉凡、齊豫、戴愛玲、劉明珠、劉冠霖、龍飄飄、歸亞蕾、ØZI、DJ 丹尼斯、吳建豪、辛曉琪、雜技表演公司X-Enterprise, Inc的Jason Xiao等等，為大家送出滿滿的新年祝福。

另有兒童國標舞、肚皮舞、鋼管舞、高空雜技、珠寶秀、服裝秀、百老匯歌舞、群星賀歲等。海外華人邊吃年夜飯，一邊在線觀看春晚，送鼠迎牛。世界日報也祝福廣大讀者新春如意，健康平安，新年有新喜，牛年樣樣牛。

世界日報洛杉磯社長于趾琴分享春節的三重意義，她認為春節代表辭舊迎新，送走過去一年的疫情生活，歡喜迎接未來美好的日子；今年因疫情返鄉過年團聚變得不容易。這也是為什麼世界日報特別籌辦線上春晚，為全球華人搭建相聚平台的理由。于趾琴指出，洛杉磯世界日報過去十年每年都會在春節前夕舉辦年味濃郁的年節展活動，今年因疫情年節展未能順利舉辦，進而轉到線上，並廣邀居住在世界各地的藝人和南加社區領袖，與民眾一起同歡。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，中華民國台灣既保有傳統文化，也有高度的民主自由制度，是台灣人民的幸福，也是台灣人堅持的價值。新冠疫情肆虐全球，台灣很自豪能和國際社會並肩，展現「台灣可以幫忙」的力量。海外僑胞是台灣能與國際社會接軌的重要橋樑，在美國各行各業的僑胞深根主流社會，使台美關係越來越緊密堅固，藉由世界日報平台向僑胞鄉親拜年。

另外，主流政要包括國會眾議員趙美心、劉雲平，以及加州眾議員周本立、橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）、核桃副市長秦振國均在世界日報春晚中祝福華裔社區民眾新年快樂。

世界日報洛杉磯社長于趾琴分享春節意義，向讀者們拜年。（春晚截圖）
世界日報洛杉磯社長于趾琴分享春節意義，向讀者們拜年。（春晚截圖）

世界日報 台灣 疫情

上一則

疫情下迎春節 華資超市人潮洶湧 零食、年糕…賣到斷貨

下一則

少數族裔疫情慘重 抗議醫療資源分配歧視

延伸閱讀

世報春晚線上直播／群星線上賀歲 2小時精采不斷

世報春晚線上直播／群星線上賀歲 2小時精采不斷
世界日報攜手6企業 登時報廣場大屏幕向全球華人拜年

世界日報攜手6企業 登時報廣場大屏幕向全球華人拜年
雲端春晚…中校過新年 疫期更牛

雲端春晚…中校過新年 疫期更牛
譚元元再登央視春晚 芭蕾舞慶新春 李雲迪伴奏

譚元元再登央視春晚 芭蕾舞慶新春 李雲迪伴奏

民俗篇／平安一整年！拜年6禁忌 別踩雷

民俗篇／平安一整年！拜年6禁忌 別踩雷
姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠 世報春晚獻唱

姚蘇蓉嫡傳弟子劉明珠 世報春晚獻唱

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01
洛杉磯市白天發生街頭野蠻搶刼案，場面震撼。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭白天野蠻搶劫案 警公布錄影緝兇

2021-02-06 19:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡