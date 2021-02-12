該放下一切回中國嗎？

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籃球巨星喬丹曾說「勝利會掩蓋問題，唯有挫折才將它們顯露」，如今這句話，套用在美國 身上，再合適不過。新冠疫情，讓順風順水時，美國社會中隱藏的族裔、經濟及體制等問題逐一顯現。扎根多年的華人或許沒有選擇，但對於以百萬計的新移民 來說，該放下一切回中國 嗎？

文化包容程度較高的加州，近期接連發生歧視亞裔事件。北加屋崙華埠，三華翁無故遭人推倒重傷；舊金山84歲泰裔則在被推倒後，傷重不治。南加州，華女在知名「中國園」勸遊人戴口罩，遭駁斥「滾回中國」。

美國族裔問題非一日之寒，豈是拜登一句「當全美國人的總統」可修復。對廣大華人來說，未來可能還要受累中美關係。拜登對華姿態強硬，與習近平首度通話「先禮後兵」，祝福新春佳節不忘關切香港、新疆人權、以及在台灣與附近區域日益獨斷等問題。

縱使習近平釋出「中美對抗，對兩國與世界都是災難」訊號，但美國在新冠疫情衝擊下，要恢復經濟，要為不斷創歷史新高的紓困案以及財政赤字埋單，豈能不打中國主意。

以史為鏡，可知興替。20世紀80年代，美國財政刺字劇增，對外貿易逆差大幅增加；為解決問題，美國逼迫當時第二大經濟體日本簽訂「廣場協議」，讓美元貶值的同時，使日圓大幅升值、加劇日本房市、股市泡沫化。在此過程中，美元瘋狂湧入日本，一方面享受股市、房市帶來的資產增值，一方面享受日圓持續走高的紅利。隨後美國資本在高位套現離場，並反手做空，日本經濟慘遭收割，進入「失落的30年」。

美國今日狀況，與當年何其相似，而現在的世界第二大經濟體，則從日本變成中國。拜登維持對華態度強硬，不知是傳播民主之光，還是以此為口實，炮製「新廣場協議」，亦或者兼而有之，無論哪種情況，中美蜜月難再。

職業移民之路，未來也不明朗。工作簽證H1B抽籤按工資高低排序雖延期執行，但仍是大勢所趨。副總統賀錦麗曾支持的S385取消綠卡國籍配額法案，也很有可能捲土重來。面對日趨艱難的留美路，為換取綠卡在職業規劃中必須做出的妥協，回中國不失為好的出路。

再者新移民不似老移民般扎根已久，在美生活難免苦悶，相比中國燈紅酒綠、熟悉環境，美國精神生活相對貧瘠。未來發展不確定、留下又不易，是否該放下一切回中國，值得新移民思考。