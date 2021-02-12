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宅家避疫 洛杉磯華人「抱著Netflix」追劇過年

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
Netflix的888華語新春片「同學麥娜絲」。(Netflix提供)
Netflix的888華語新春片「同學麥娜絲」。(Netflix提供)

新冠疫情爆發以來，越來越多人宅家追劇打發時間，使得串流媒體訂戶暴增不少。農曆新春即將到來，積極「錢」進亞洲市場的串流龍頭Netflix，宣布在亞洲多國同步推出「888華語新春片單」，陪華人歡慶農曆春節，片單包括許多備受期待的片子。不少居住洛杉磯的華人稱，疫情期間無處去，「抱著Netflix」追劇過新年。

洛杉磯往年新春期間舉辦多項慶祝活動，節慶氣息相當濃厚。但美國疫情未退燒，各大新春活動仍不得舉辦，大家只得宅家過節。羅斯密市的朱女士是Netflix忠實用戶，無聊時經常追劇解悶。她說，Netflix過往以放映美劇居多，這一年來發現平台上，推出越來越多亞洲影劇或綜藝節目，令她更加投入於追劇。

得知Netflix爲歡慶農曆春節，獨家整理呈現多部2020年華語票房與話題電影，推出「Netflix 888華語新春片單」，令朱女士相當興奮。她說，今年避疫無法回台灣，由於家人都在台灣，打算跟隨Netflix提供的片單，跟在台灣的家人視訊，一起同步追劇過新年。

為與全球觀眾一同迎接金牛年，Netflix新春片單包括入圍六項金馬獎的女性情感主題電影「孤味」、時代雜誌譽為「LGBTQ 電影新經典」的「刻在你心底的名字」、知名影星趙又廷與鄧倫主演的「陰陽師：晴雅集」、華裔導演楊維榕 (Alan Yang) 描寫台灣人追逐美國夢故事的《虎尾 (Tigertail）》、及金馬最佳影片「陽光普照」等多部受矚目的影劇。Netflix新春片單部分影劇，將在過年時期陸續上架。

Netflix目前提供32種語言的影劇，已將下個潛在市場放在亞洲。近年來在日本、南韓、印度和新加坡招兵買馬，自製了200多部取材自當地的影集或電影，2021年預計將砸10億美金，打造專門為亞洲地區觀眾設計的影音作品。

Netflix新春片單請參https://www.youtube.com/watch?v=XpAfiUsaQfI&feature=emb_logo/。

Netflix在亞洲多國同步推出「888華語新春片單」陪華人歡慶農曆春節。（線上...
Netflix在亞洲多國同步推出「888華語新春片單」陪華人歡慶農曆春節。（線上截圖）

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