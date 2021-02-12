郵局發行吳健雄郵票引轟動 華人地方組織訂數百份當新春禮

美國郵政總局當天早晨發行華裔女性科學家吳健雄的新款永久郵票。（取自美國郵政局臉書）

11日是農曆大年30，美國郵政 總局當天早晨發行華裔 女性科學家吳健雄的新款永久郵票，除了慶祝第六屆國際科學領域的婦女和女童日，也紀念這位20世紀最有影響力的核物理學家之一。

美國郵政局讚揚她是20世紀最有影響力的核物理學家之一。在發佈會上，郵局執行副總裁Kristin Seaver表示，吳健雄徹底改變了物理基本定律，從而永久地改變了人們看待宇宙的方式。在男性主導的物理科研領域，她獲得許多榮譽和獎項，包括國家科學獎章（1975年），首屆沃爾夫物理學獎（1978年）和世界各地大學的榮譽學位。此外她畢生致力於倡導婦女權益，因此當天是一個最好的時機，來發布這款郵票。

吳健雄的孫女袁家達(Jada Yuan，音譯)也現身發布直播視頻，她指出在反亞洲種族主義日益猖獗的時候，紀念亞洲移民，她祖母一定很高興。「她如果知道有人用中國 病毒這個詞，以及排外風氣下，對亞裔的暴力日盛，她一定很傷心。」像郵政總局這樣的聯邦機構，肯花功夫慶祝吳健雄等亞裔文化的代表，是很好的一件事。

這款郵票在不少華人群體中引起轟動，據悉已有地方華人協會訂購數百份作為新春禮物給華裔居民留作紀念。

有「中國居里夫人」之稱的吳健雄，在40年代參加美國研發原子彈的「曼哈頓計劃」，研究鈾原子核分裂，幫助解決核反應堆連鎖反應無法延續的難題。也因此在中國有「原子彈之母」的稱號，常有中文媒體描繪她「穿著旗袍造原子彈」的傳奇故事。

50年代，在她的幫助下，另外兩名華裔科學家李政道和楊振寧才得以證明「宇稱不守恆」。這一物理學界里程碑式的進展，使李政道和楊振寧獲得1957年的諾貝爾奬，但吳健雄卻被排除在獲獎者之外。歷來英文媒體的報導都常常提及她在原子彈研發和這一諾獎級別成就中的貢獻被人遺忘的事實，以及她作為女性曾受到的不公平對待。去年「時代周刊」在推舉世紀年度女性，將她選為1945年年度女性時，也評價表示，若沒有這位物理學家，可能第二次世界大戰會拖延到1946以後。