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OpenMeal與亞裔餐廳 疫情下共榮共存

編譯組／綜合報導 
OpenMeal計畫不僅幫助失業者不致挨餓，也讓餐廳免於倒閉。（NBC 4）
OpenMeal計畫不僅幫助失業者不致挨餓，也讓餐廳免於倒閉。（NBC 4）

新冠疫情發生以來，許多失業者難得吃到一餐，但去年3月以善心捐款成立的Open Meal計畫，不僅讓口袋空空的人每周吃上一頓20元的「大餐」，還幫助經營困難的店家度過倒閉危機。NBC 4電視台報導，由亞裔學生發起的Open Meal計畫是疫情下共榮共存的典範。 

Open Meal發起人之一Jeson Lee表示，平台透過善心捐款，讓失業者在提出證明後，能夠自由選定餐廳、選定食物，並決定何時取餐的計畫。負責宣傳的Amy Zhou說，如果到食物銀行（food bank）或施粥站（soup kitchen）領食物，對很多許多人雖然有幫助，但卻會讓人疲於奔命。 

Open Meal除了在加州七個城市、超過20家餐廳，提供3000多次免費飲食，讓失業者可以飽餐一頓，同時也讓Combo A中餐館、Hanchic韓食店、Cilantro Lime米食館能繼續經營。 

位在Echo Park的Combo A，老闆Wichhica Nhim說，他的餐廳不僅受到新冠威脅，還要面臨人們針對亞裔的惡言惡語。他說，很多人打電話來，就是要指責華裔散播病毒。但Open Meal幫助付不起錢的人，也幫了他的餐廳，能夠繼續營業。另一名店東Leo Matias則說，每天至少有一半的訂單來自Open Meal平台，如果沒有這些生意，他們就撐不下去。 

南加大（USC）學生Kevin Su說，他希望能幫更多的餐廳，並希望Open Meal計畫能讓更多人想出助人的其他方法。Kevin Su年幼時就在父母於澳洲開設的中餐館幫忙，他說如果大家都願意踏出一步，那麼整個社群都能獲得受益。

亞裔 疫情 中餐館

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