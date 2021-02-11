華人新春 南加民選官員紛透過經文處拜年

代表加州第66選區的加州州眾議員Al Muratsuchi。（駐洛杉磯台北經濟文化辦事處提供）

在農曆新年到來之際，南加州 轄區幾位聯邦眾議員 、州參眾議員紛紛通過駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，向廣大華人恭賀新禧。

聯邦華裔眾議員趙美心(Judy Chu， D-CA)肯定駐洛杉磯台北經文處在黃敏境處長領導下在新冠疫情期間做出的捐贈貢獻。今年適逢牛年，她期許僑胞能以如同牛般的耐心與堅忍，克服重重挑戰。

聯邦華裔眾議員劉雲平(Ted Lieu， D-CA)表示，他一向支持台灣 參與國際組織，並高度肯定台灣抗擊新冠肺炎的表現，認為值得美國效法。此外，他支持台美發展友好關係，也特別指出台灣是美國及加州的重要貿易夥伴之一。

加州第39選區聯邦韓裔眾議員金映玉(Young Kim， R-CA)祝賀台灣社區「牛年快樂」，她提到台美雙方人民在過去一年間面對眾多挑戰，都能發揮如牛般的力量、決心與堅忍，期待在新的一年，全體僑胞都能安享福報與喜樂。強調台美雙方分享民主與自由等價值，雙邊夥伴關係非常強勁，台美人已經成為美國的重要組成部分。她將在美國持續支持台美友好關係。

聯邦韓裔眾議員朴銀珠(Michelle Steel， R-CA)代表選區祝福大家「牛年快樂」。她表示，過去一年為許多人帶來挑戰，但新年也代表著新希望。她將會持續努力為選民服務，讓大家都能夠施打新冠肺炎疫苗，以便早日恢復正常生活。

代表加州第22選區的州參議員Susan Rubio祝福大家新春快樂、平安健康、鴻圖大展。她肯定農曆春節在疫情期間對聯繫親友感情及維繫文化傳統的重要意義。

代表加州第66選區的加州民主黨州眾議員Al Muratsuchi祝福全體僑胞農曆新年快樂。他說，在新冠疫情期間，大家仍須遵守社交距離規定，他祝福僑胞在牛年都能身體健康、闔家平安，期待疫情後能與大家見面。

加州共和黨華裔州眾議員陳立德(Phillip Chen， 第55選區)代表橫跨洛杉磯縣、橙縣及聖伯納汀諾縣的選區，向駐洛經文處員眷及僑胞致上農曆新年祝福。

加州民主黨華裔州眾議員周本立(Ed Chau， 第49選區)祝福大家「牛年快樂」。他肯定駐洛經文處黃敏境處長的領導力，感謝僑胞對當地的貢獻。他說，2020年為大家帶來困難與挑戰，但相信一切在2021年將會好轉。他也會持續支持台灣社區。

聯邦眾議員Greg Stanton (D-AZ)向旅居亞利桑納州的僑胞致上農曆新年祝福，並肯定駐洛經文處黃敏境處長在任內發揮的領導力。他祝福亞州台商在「牛年」鴻圖大展，身體健康。