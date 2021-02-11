我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

自殺？靈異？藍可兒命案紀錄片 Netflix新春首映再掀話題

編譯組／綜合報導 
失蹤時21歲的藍可兒。(洛市警局提供)
失蹤時21歲的藍可兒。(洛市警局提供)

發生在洛杉磯市的華裔妙齡女子藍可兒（Elisa Lam）命案故事，將在新春期間登上Netflix螢幕。

父母來自香港的加拿大籍女子藍可兒，2013年1月間隻身入住洛杉磯市西塞爾旅館（Cecil Hotel）。當年21歲、還在念大學的她卻在31日後突然失蹤，警方經過三周搜查後，2月19日在旅館屋頂的水塔內發現赤裸浮腫的她。由於藍可兒生前患有躁鬱症，因此法醫當時判斷係因藥物導致意外溺斃。 

藍可兒的屍體2013年被發現，警消人員在西塞爾旅館頂樓的水塔搜證。（CBS）
藍可兒的屍體2013年被發現，警消人員在西塞爾旅館頂樓的水塔搜證。（CBS）

但洛杉磯警方先前公布監視器畫面卻顯示，藍可兒在失蹤前行動怪異，除了進入電梯亂按按鈕外，還向外張望，稍後還走出電梯並揮手致意，但當時的影片並未拍到其他人在場。香港媒體報導，旅館屋頂的水塔一直都上鎖，假如強行推開會觸動警鈴，但她最後卻陳屍在水塔裡。 

藍可兒在失蹤前，在西塞爾旅館的電梯內，被錄下她最後的身影。(洛市警局提供)
藍可兒在失蹤前，在西塞爾旅館的電梯內，被錄下她最後的身影。(洛市警局提供)

藍可兒的死因最終引起Netflix的注意，並將之列入新影集「Crime Scene」之中，名為「The Vanishing at the Cecil Hotel」。首播日期為2月10日。雖然警方認為藍可兒的死因並無可疑之處，但KTLA報導，建於1920年代的西塞爾旅館，雖然在30與40年代一度成為名流熱衷的去處，但之後卻因多起事件蒙上陰影。 

藍可兒生前入住的洛市西塞爾旅館（Cecil Hotel）正門。(本報記者／攝影)
藍可兒生前入住的洛市西塞爾旅館（Cecil Hotel）正門。(本報記者／攝影)

除了600個房間的旅館內曾經發生暴力與謀殺案，甚至還曾一度成為連續殺人魔Richard Ramirez與Jack Unterweger的根據地，西塞爾旅館最終成為人們口中的「死亡旅店」。

失蹤時21歲的藍可兒。(本報檔案照)
失蹤時21歲的藍可兒。(本報檔案照)

旅館 洛杉磯 香港

上一則

走私壯陽藥牟暴利 韓裔男豪宅、財產遭沒收

下一則

紐森有信心學校重開：教師全接種疫苗 目前不可能

延伸閱讀

氣勢愈來愈高…「黑豹」遺作「藍調天后」 遙指奧斯卡影帝

氣勢愈來愈高…「黑豹」遺作「藍調天后」 遙指奧斯卡影帝
金球獎／「曼克」入圍6項成大贏家 「芝加哥」緊追

金球獎／「曼克」入圍6項成大贏家 「芝加哥」緊追
錢坑變金山 Netflix憑什麼讓長期看衰者舉白旗？

錢坑變金山 Netflix憑什麼讓長期看衰者舉白旗？
Netflix訂戶首超過2億人 線上觀賞需求推波助瀾

Netflix訂戶首超過2億人 線上觀賞需求推波助瀾
分析師：迪士尼、Netflix可兼得

分析師：迪士尼、Netflix可兼得
執行長：莫德納COVID-19疫苗保護力可能達幾年

執行長：莫德納COVID-19疫苗保護力可能達幾年

熱門新聞

這位没戴口罩的女子卻叫她們「滾回中國」。（Instagram截圖）

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

2021-02-08 20:12
Krystal Whipple（左）開車殘忍壓死美甲店經理Nguyen（右）。（檢方圖片）

為逃35美元竟奪一命！ 美甲店亞裔女撞死案兇手終獲刑

2021-02-08 21:49
南加現在已開放給65歲以上的人接種疫苗。（讀者提供）

原來打疫苗要「靠關係」？ 不符資格者就是這樣接種的

2021-02-07 18:55
近來越來越多的民眾接種新冠疫苗，一些人並出現了副作用。（美聯社）

小心有些止痛藥和新冠疫苗同用 會出現「免疫抑制」

2021-02-07 20:22
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
小西貢新年花市，今年人氣雖不如往年，但新增不少華人商家地攤，還是吸引不少人氣。（記者楊青／攝影）

門市冷清 華人轉戰地攤經濟

2021-02-07 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷