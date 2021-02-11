自殺？靈異？藍可兒命案紀錄片 Netflix新春首映再掀話題

失蹤時21歲的藍可兒。(洛市警局提供)

發生在洛杉磯 市的華裔妙齡女子藍可兒（Elisa Lam）命案故事，將在新春期間登上Netflix螢幕。

父母來自香港 的加拿大籍女子藍可兒，2013年1月間隻身入住洛杉磯市西塞爾旅館 （Cecil Hotel）。當年21歲、還在念大學的她卻在31日後突然失蹤，警方經過三周搜查後，2月19日在旅館屋頂的水塔內發現赤裸浮腫的她。由於藍可兒生前患有躁鬱症，因此法醫當時判斷係因藥物導致意外溺斃。

藍可兒的屍體2013年被發現，警消人員在西塞爾旅館頂樓的水塔搜證。（CBS）

但洛杉磯警方先前公布監視器畫面卻顯示，藍可兒在失蹤前行動怪異，除了進入電梯亂按按鈕外，還向外張望，稍後還走出電梯並揮手致意，但當時的影片並未拍到其他人在場。香港媒體報導，旅館屋頂的水塔一直都上鎖，假如強行推開會觸動警鈴，但她最後卻陳屍在水塔裡。

藍可兒在失蹤前，在西塞爾旅館的電梯內，被錄下她最後的身影。(洛市警局提供)

藍可兒的死因最終引起Netflix的注意，並將之列入新影集「Crime Scene」之中，名為「The Vanishing at the Cecil Hotel」。首播日期為2月10日。雖然警方認為藍可兒的死因並無可疑之處，但KTLA報導，建於1920年代的西塞爾旅館，雖然在30與40年代一度成為名流熱衷的去處，但之後卻因多起事件蒙上陰影。

藍可兒生前入住的洛市西塞爾旅館（Cecil Hotel）正門。(本報記者／攝影)

除了600個房間的旅館內曾經發生暴力與謀殺案，甚至還曾一度成為連續殺人魔Richard Ramirez與Jack Unterweger的根據地，西塞爾旅館最終成為人們口中的「死亡旅店」。