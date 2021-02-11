雕龍詩社新春詩會 線上朗誦饗宴

洛杉磯雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團10日舉辦《雲上春詠•世界華文精品詩會》，為小年夜提供了一場小而美視聽饗宴。（洛杉磯雕龍詩社提供）

洛杉磯 雕龍詩社暨雕龍朗誦藝術團10日舉辦「雲上春詠•世界華文精品詩會」，為北美歐洲僑界的新春小年夜，提供一場小而美的視聽饗宴。

以春天、生命、希望為主題，當天詩會精心選擇中國 唐詩宋詞、世界詩歌名篇、以及歐美華語現代詩人的力作，四位主持人包括中國金話筒獎獲得者孫曉璐、原深圳電視台主持人孫超、加拿大蒙特婁主持人鳳力、金話筒獎獲得者陳力是。 張北麗、魏晶、周鐵、武廣生、高原等嘉賓，為詩會表演精彩的詩歌朗誦。

洛杉磯參加朗誦演出的有王玲、王黎麗、邱明、李姍、康嵐、小徑、丁淩、小雅、偉華、齊英武、北奧、王偉、羅皎等。

雕龍詩社和朗誦藝術團在疫情期間堅持定期線上活動，本次詩會上的集體朗誦「相信未來」，是雕龍朗誦藝術團通過Zoom會議室雲排練錄製。

南加 州僑領張素久，南加華人社團聯合會、華人聯合總會、中華高校聯盟、美國洛杉磯華文作家協會、北京聯誼會、中歐垮文化作家協會、北美朗誦之友以及加拿大語言藝術協會等個人和組織，對詩會送上祝賀和支援。

雕龍詩社和雕龍朗誦藝術團歡迎各地詩歌創作者，和喜愛語言藝術的朋友加入，聯繫郵箱：[email protected]。