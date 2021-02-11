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走私壯陽藥牟暴利 韓裔男豪宅、財產遭沒收

記者王全秀子／富樂頓市報導
加州中區聯邦檢察長辦公室公佈，一名韓裔男子走私壯陽禁藥被判刑，並沒收房產與現金。(加州中區聯邦檢察長辦公室網頁)
加州中區聯邦檢察長辦公室公佈，一名韓裔男子走私壯陽禁藥被判刑，並沒收房產與現金。(加州中區聯邦檢察長辦公室網頁)

加州中區聯邦檢察長辦公室公布，富樂頓市（Fullerton）一名62歲的李姓韓裔男子Nam Hyun Lee因涉嫌非法進口和銷售男性性藥物賺取數百萬元，9日被判46個月監獄牢刑。檢方沒收其位於富樂頓的120萬元豪宅，以及八個銀行帳戶中的45萬8000元存款，以及34萬6324元現金，一輛2018年份的凱迪拉克汽車。

起訴書顯示，韓國籍Nam Hyun Lee也叫Daniel Lee，非法在美居住。被捕後遭聯邦大陪審團起訴，指控他非法進口和銷售壯陽藥物。李某涉嫌共謀、走私假冒藥物品牌進入美國、以及將假冒藥物引入州際貿易（interstate commerce）罪名。

2016年至2017年，李某在普安那公園市（Buena Park）、絲柏市（Cypress）設立多家公司，但是李某和他的公司均未獲得批發藥品或處方藥的許可證。美國食品和藥物管理局刑事調查辦公室從2015年底，開始調查李某從中國大陸和香港走私來美，治療陽痿的昔多芬（Sildenafil）和他達拉非（Tadalafil），這些藥品中都含有處方藥偉哥（Viagra）和犀利士（Cialis）的成分。

李某在去年9月對一項走私貼錯商標的藥物認罪。起訴書指出，李某走私大批昔多芬和他達拉非進入美國後，在申報中謊稱這些藥物是丙烯酸漆（acrylic paint）和玻璃瓶等產品。但由於偉哥和犀利士的藥性和其它潛在有害影響，比如危及生命的血壓下降、視力喪失、聽力喪失。李某自2018年10月31日被捕後，一直被聯邦拘留。

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