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誆騙投資房產 聖瑪利諾律師詐財450萬元

記者李雪／綜合報導
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（Pixabay）
現年46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。（Pixabay）

聖瑪利諾市（San Marino）一名律師9日因欺詐指控被捕，他被指控謊稱有房地產投資機會，騙取至少450萬元，使投資者以為他似乎控制了土地，但其實沒有。

美聯社報導，46歲的Derek Jones正等待在洛杉磯出庭。據紐約聯邦法院的起訴書，他被指控犯有電匯欺詐和嚴重的身分盜竊行為。檢方表示，Jones經常作虛假的口頭和書面陳述，誘使受害者在他聲稱自己在華盛頓州控制的土地上投資「度假村」，他還向一位投資者發送一份偽造後的銀行對帳單，顯示帳戶餘額超過700萬元，但其帳戶實際是負餘額約268元。

檢方說，Jones在2012至2019年的七年期間犯下這些罪行，把騙得的錢花在私人開支上，包括私立學校學費，或將這些錢轉入自己或親戚的帳戶後，還清了一些投資者。

曼哈頓聯邦檢察官Audrey Strauss說，「Derek Jones不但辜負了法律從業者的要求，還對投資者撒謊，並騙取他們數百萬元」。聯邦調查局助理局長William Sweeney Jr.則表示，「不幸的是，投資欺詐計畫太普遍了。我們也努力將肇事者繩之以法」。

投資 紐約 帳單

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