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因疫情收入大減… 基層打工族 過年一切從簡

記者啟鉻／洛杉磯報導
愛動物人士劉加蓉說，過年要為領養動物加餐，一起享受過年樂趣。（劉加蓉提供）
愛動物人士劉加蓉說，過年要為領養動物加餐，一起享受過年樂趣。（劉加蓉提供）

華人傳統春節臨近，不少家庭都在準備過年年貨、貼春聯。但有些生活在基層的華人單身打工族、因疫情而工作收入大減的華人、因為工作無法與家人團圓、家庭經濟和健康情況不理想的華人，過年打算「一切從簡」，希望盡快熬過2021年，明年能與親朋好友熱鬧一起過大年。 

曾多年在工業市倉庫做管理的郝先生，因為身患白血病，2020年過年期間做過一次手術，2021年春節前計畫再做一次手術。不過因為醫院新冠肺炎感染患者較多，具體手術時間尚未確定。郝先生表示，因為患病，家裡財務支出不小，過年就很簡單，包一頓餃子、做幾個菜就可以了。在美國生活加上疫情持續，同時得了重病，能保住命就是天大幸運了！

在聖蓋博市一個家庭旅館居住的小馮表示，家庭旅館現在就剩下五個房客，兩男三女，兩人正失業，他和另兩人在中餐館打工。因預計春節期間餐廳外賣較多，小馮說他不會休息。五人並商議在春節後選擇一天，在一起聚一次就算過年。他們認為疫情已緩和很多，因為他們當中沒有人被感染。同時因疫情持續，老闆可能讓員工在除夕夜早早收工。

多年在自助餐廳擔任廚師的劉先生說，來美20多年，每年春節期間都是在店裡忙碌，從未有過在家與家人過年的經驗。目前在科羅拉多州一家山區滑雪度假村餐廳做廚師的他，前一陣子因疫情影響餐廳歇業返回休息。近日老闆通知他，餐廳重開，催他趕緊返回復工。他表示，在很多家庭忙著過春節時，他還在餐廳緊張地為客人服務，並已經習慣了。今年還是會簡單過春節，相信2022年過年的氣氛會更濃。

華裔作家劉加蓉，平時喜歡烹飪美食，今年過年要與兩個兒子一起過，除了自做一些菜，再到餐廳訂些孩子們喜歡的餐點。提及若無疫情，全家會到外面餐館吃年夜飯，但疫情發生後，2020年春節，全家過年就很簡單。今年也一樣，不會在除夕夜吃年夜飯，會選擇春節期間某一天大家方便的時間過年。

她指出，兩個兒子開公司，避疫措施做得很好，所以並不擔心家人聚在一起出現意外感染。提及平時關心保護流浪動物，每天會給牠們餵食，春節時也會給流浪貓狗加餐，讓牠們享受過年。

疫情 華人 旅館

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