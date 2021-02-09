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情人節周末開放！卡塔琳娜島渡輪12日起恢復運營

洛杉磯訊
卡塔琳娜島重新開放旅遊。（卡塔琳娜島旅遊官方臉書）
卡塔琳娜島重新開放旅遊。（卡塔琳娜島旅遊官方臉書）

加州近海的卡塔琳娜島（Catalina Island）由於疫情原因，限制遊人多達數月之久，據最新消息，在情人節到來的周末，該島向遊人開放。

前往卡塔琳娜島的渡輪Catalina Express，因疫情減少正常服務。但12日（周五）起渡輪全面恢復運營，除自長堤市到該島港口Avalon Harbor的22英里正常服務行程外，還將在周末恢復從Dana Point到Avalon的航線服務，還有自San Pedro到Avalon，以及Two Harbors線路。據悉輪渡會減少乘客容量，並要求遵守戴口罩及其它避疫規定。

卡塔琳娜島旅遊部門表示，Avalon部分餐廳屆時將開放室外就餐，及訂餐外賣服務，餐廳包括Antonio's Pizzeria & Cabaret ； Bistro at Atwater ( 10日開放），Buffalo Nickel； Catalina Coffee & Cookie Co.（12日開放）， Descanso Beach Club（於12日至周末開放），Luau Larry's ; 以及Steve's Steakhouse（11日開放）。不過，仍有十餘家餐館和酒吧維持關閉，希望遊客到訪前到相關資訊網站查詢。

卡塔琳娜島上的酒店及出租度假屋正逐漸重啟，現在開始預訂。Avalon上歷史地標Mt. Ada計畫在3月3日開放，Atwater酒店於3月5日開放，Pavilion酒店在3月26日開放。據卡塔琳娜島公司資訊，位於Two Harbors的Banning House Lodge定於2月12日開放，島上旅遊及活動於3月5日重新開放。

卡塔琳娜島重新開放旅遊。（卡塔琳娜島旅遊官方臉書）
卡塔琳娜島重新開放旅遊。（卡塔琳娜島旅遊官方臉書）

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