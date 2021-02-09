網路詐騙勒索男同性戀 29歲男判囚5年

網絡詐騙勒索頻出。（美聯社）

一名29歲的男子8日因使用互聯網勒索，被判處有期徒刑五年。他利用網路發出同性戀色情服務廣告為誘餌，然後對那些查問者至少勒索15萬元。

據城市新聞社（CNS）報導，六年來，住在內華達州 的男子Tyler Buchanan在Craigslist、Backpage和其他提供性服務的網站上購買廣告，這些廣告主要針對多個城市和州的男同性戀者，包括洛杉磯 和橙縣 多個地點。

根據他在洛杉磯聯邦法院的認罪協議，一旦潛在受害者通過聯繫，Buchanan就會在網上搜索有關該受害者的個人信息，然後通過文字回應，以引誘一些性相關的對話，其間還包括達成一項性交易。

在完成使受害者感到尷尬的文字對話後，Buchanan便立刻威脅要曝光這些簡訊，並威脅要向執法人員舉報賣淫，除非交錢。Buchanan前後共發布了1300多個誘餌廣告，要求受害者每月支付100至4000元不等。在受害者中，一名洛杉磯男子被勒索了超過2萬2225元。

Buchanan於2020年1月在洛杉磯認罪，罪名包括使用互聯網進行非法活動，傳送威脅性意圖勒索的通訊，以及接收和處置勒索收益的聯邦重罪。法官Andre Birotte Jr.下令Buchanan向被勒索的男子賠償6萬7567元。