南加情人節好去處 歡度甜蜜節日

度過情人節周末，可以到科洛納市Glen Ivy Hot Springs享受溫泉浴。（官方臉書）

本周末既是中國的農曆新年，也是美國的情人節（Valentine's Day），南加 近海的卡特琳娜島（Catalina Island )已經準備開放，迎接遊客光臨。此外，專家建議有尚其它在情人節周末光顧的南加行程，路途都不遠，但富有情趣不虛此行。

卡姆布瑞亞（Cambria）是一個美麗海濱小鎮，位於聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County），在Hearst Castle以南數英里。附近有多處景緻，包括月亮石海灘、聖西蒙州立公園海灘、威廉赫斯特州立公園等。這裡以花園著稱，遍布小鎮。訪客在街路瀏覽或購物時，都能隨處可見。

Glen Ivy Hot Springs是世界級溫泉休閒度假地，位於河濱縣科洛納市（Corona），訂2月10日重新開放，在情人節周末享受一次溫泉浴及美食極富情趣。這裡有很棒的水療護理，受歡迎的全身護理有Glen Ivy Detox身體護理，包括用磨砂膏去除皮膚角質，令皮膚光滑，以便吸收乳木果油保濕。最後溫暖身體裹敷幫助身體去除毒素，並最大程度補充水分。

河濱縣另一富有情調的情人節周末好去處，是到坦密庫拉市（Temecula）酒鄉品嚐美酒，這是一個極具浪漫行程。一些酒莊及餐廳提供室外就餐服務、品酒服務。前去之前，需要到社交媒體暸解各酒莊重新開放情況，及避疫規定。

南加內陸著名的棕櫚泉 （Palm Springs）也是情人節周末好去處。這裡地處內陸，尤其是陽光、度假村、購物及室外探險是各年層層情侶最愛，還有展覽館及其它美麗景觀。不妨走出城市喧囂，到Mojave Desert享受沙漠綠洲，還有沙漠溫泉可以充分放鬆，棕櫚泉是一日遊或周末度假的好地方。

如果在情人節周末在洛杉磯 市忙於工作，又想與另一半有一個愉快交流，不妨到洛杉磯市中心的Grand Central Market，這裡不用預訂，30餘家各式餐廳，包括日式料理、墨西哥、中餐、泰國餐、印度餐及美式餐點等，提供有戶外用餐區，可以滿足情侶對美食享受，也可度過一個情人節周末時光。