巴市公衛局長吳盈盈 來自醫師家庭、掌疫情大膽不莽撞

巴沙迪那市華裔公衛局局長吳盈盈。（巴市衛生局官網）

自2020年疫情 爆發以來，南加州成為重災區。在洛杉磯縣僅有長堤和巴沙迪那兩市設有獨立的公共衛生局，其他地區則都由洛縣 公共衛生局管轄。而巴市公衛局多次在疫情中，下達和洛縣相左的命令，其華裔局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）不免成為關注焦點。

去年11月，當洛杉磯縣衛生局下令全縣暫停戶外用餐三周時，長堤市也不例外下達同樣命令。但巴沙迪那市議會卻允許餐廳繼續提供戶外用餐服務，成為洛縣唯一可以戶外用餐的城市，讓全縣的目光聚集到了巴市。

吳盈盈成長在醫師家庭，父親是俄亥俄州小城Maumee的一位兒童醫師，一家人多年前曾一度活躍在當地的多麗都（Toledo）中華協會。吳家的三個女兒都非常優異，除了大女兒吳盈盈在史丹福大學醫學院獲得博士學位以外，其他女兒也是名校畢業。根據多麗都中華協會的電郵報，早先其中一個女兒從康乃爾醫學院畢業時，就已是家中第四個醫師了。

餐廳繼續提供戶外用餐服務的決定，是市議會經過討論和公眾評論後作出。巴市的商戶數量多，商圈密集，因此商會在疫情中不斷呼籲市府放開防疫措施，因此市議會做出這樣的決策並不令人意外。不過看似大膽的決定並非莽撞，事實上市府從公衛局長吳盈盈到所有市議員都非常小心翼翼，在做出決定後每天都開會評估，是否需要隨時收緊政策。同時，巴市因此加強一些防疫規定，包括增加檢查員到餐館查看是否合規，加強落實口罩令等。

市議會要求放寬防疫規定，公共衛生就需要由吳盈盈負責。2019年才上任為局長的吳盈盈，在巴市的公衛局工作已多年。她的履歷相當亮眼，她在1990年考入史丹福大學念公共政策並獲得學士學位，後又進入史丹福醫學院獲得醫學博士學位。畢業後前往哈佛醫學院和波士頓大學醫學院完成住院醫師訓練。她於2005年在洛杉磯加大 又再唸了一個碩士，學習公共衛生服務，畢業後在洛杉磯健保政府部門從事項目管理。2010年進入巴沙迪那市府從公共衛生局職員做起，到2019年升至局長。

在被任命為局長之前，吳盈盈曾負責該部門的計畫和研究醫學主任，負責獲得撥款、糖尿病護理管理、兒童肥胖預防等相關計畫。她的工作經驗包括臨床兒科實踐，改善洛杉磯縣的醫療服務和質量，設計和實施針對慢性病老年人的病例管理計畫，並進行研究以改善青年人的營養和體育鍛煉等，因此在公共政策和醫療方面有不少經驗。