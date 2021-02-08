艾爾蒙地街頭商販 拒疫檢傷人被捕

兩名街頭小販在與洛縣衛生官員發生衝突後被捕。（@el.monte.memes）

KTLA電視台報導，兩名位於艾爾蒙地 的街頭小販，6日晚間在與洛縣 衛生檢查人員發生衝突後，遭艾爾蒙地市警局逮捕。

洛杉磯縣衛生局表示，他們接獲幾起在山谷大道（Valley Blvd.）與山景路（Mountain View Road）未經許可街頭食品販賣投訴。6日晚間約莫8時30分左右，衛生檢查單位和艾爾蒙地警局法規執行人員前往該地進行檢查。未經許可的食品販賣商已違反「加州 健康與安全法」。

洛縣衛生局表示，在進行投訴調查的過程中，該地點未經許可的小販，對檢查人員進行多次具有攻擊性衝突。一名檢查人員被一名小販踢倒，在現場接受治療，其餘檢查員並未受傷。

艾爾蒙地市警局長David Reynoso7日說，「檢查人員遭受小販毆打後，警方介入並使用武力。為維護和平與保護洛縣衛生人員，艾爾蒙地執法人員必須干預。」

目前尚不清楚是什麼促使小販、檢查官員和執法人員之間的爭持，但相關視頻已發布於社交媒體。

Reynoso說，警局已開始調查相關行動，並將審查該處相關的監控與社交媒體發布的影片，同時鼓勵目擊者提供資訊。