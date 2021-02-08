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華人球迷觀看超級盃 避疫不聚會

記者啟鉻／洛杉磯報導
前美國華人體育家協會會長高勝。（高勝提供）
前美國華人體育家協會會長高勝。（高勝提供）

職業美式足球聯盟（NFL）超級盃賽7日在佛羅里達州舉行，由坦帕灣海盜隊，主場挑戰堪薩斯酋長隊，是一場精采的世代對決。雖然華裔群體的美式足球迷整體比例不算多，仍有球迷觀看比賽。前美國華人體育家協會會長高勝、橙縣社區活躍人士于淼，都在家裡觀看全程球賽。

高勝說，去年今天是華人體育家協會組織觀看比賽，現場聚集華人球迷，場面熱烈。于淼也表示，2020年的超級盃賽是在酒吧與友人一起觀看，從今年的超級盃，能感受到「黑人的命也是命」(BLM)運動的影響。

高勝表示，去年超級盃賽，美國華人體育家協會組織成員觀看，通過LED大屏幕看超級盃特別有現場感，當時疫情還沒有在南加發生。今年因為疫情持續，他只能在家裡觀看比賽，氣氛不如以往。提及在佛羅里達州詹姆斯球場比賽現場，原本容納7萬餘人觀看，因疫情也只有2萬多人，加上避疫各種規定，現場氣氛也不比以往。

他還注意到中間插播的廣告，從格調上看不是很輕鬆。高勝說，雖然超級盃依然受到疫情影響，但作為代表美國精神的體育運動，能夠開賽有著象徵意義。希望下一年大家能在疫情受控後，一起痛痛快快地團聚觀看超級盃。

于淼說，今年因疫情只能在家觀看，心情和去年在酒吧與同好觀賞當然不一樣。他注意到比賽細節，現場觀眾因為避疫並不多，且很多人戴口罩。這次超級盃並首次出現女性邊裁，展示了比賽的包容性，參與規則的裁判有進步。同時，在插播廣告中，出現不少非裔角色，與2020年的BLM運動有直接關係。在廣告中出現的亞裔面孔不多，即使出現，有未作突出處理。說明亞裔尤其華裔，還需要在美國社會不斷發聲，強化維權。美式足球超級盃賽也充分反映美國社會的結構變化，持續向包容進步發展。

聖谷華裔人士孫偉，往年也很關注美式足球超級盃。不過在超級盃比賽當天，他參加友人線上舉辦的健身活動，與超級盃比賽時間有衝突。他說，為了推動華人社區線上健身活動，只能忍痛割愛，放棄完整觀看超級盃實況。他會在健身活動結束後，再欣賞超級盃賽視頻全程。

遼寧商會會長任成勇認為，華人美式足球迷不多，主要是華人體質不適合激烈衝撞式的比賽，所以參與這項運動的人不多，因而球迷比例也很少。

橙縣維權活躍人士于淼在家裡觀看超級盃。（于淼提供）
橙縣維權活躍人士于淼在家裡觀看超級盃。（于淼提供）

超級盃 華人 疫情

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