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罷免州長假議題 一黨獨大是病根

洛城新語

罷免加州州長紐森(Gavin Newsom)的連署簽名，已接近150萬的成案門檻，但預期將是徒勞無功的假議題。加州真正的病根，在於民主黨長期一黨獨大，造成的官僚系統腐敗顢頇。雖然2021年罷免無望，但2022年州長與州議會改選，加州共和黨人仍有希望扳倒民主黨人。

罷免紐森即便成案，在今年下半年投票，但終將失敗的原因，首先是預期疫情將逐步好轉，經濟漸從谷底回升， 只要這兩大變數繼續朝著好的方向前進，罷免的動能就會大打折扣。

其次，如果罷免案通過，同時會選出繼任州長。因此選票上列名的候選人非常重要，如果是比紐森還差的人選，選民又何必多此一舉，只為剩下約一年的任期，選出一位新州長。目前浮上檯面的共和黨人明顯太弱，而民主黨內，也預期不會有現任官員敢出來對抗紐森。

第三，加州最近十年演化成深藍州，2018年紐森當選州長時，獲61.95%選票，共和黨對手僅獲38.05%。2020年總統大選，拜登在加州拿下63.5%，川普僅獲34.3%，兩次大選兩黨得票率相當接近。2021年罷免投票想要扭轉這種趨勢，難度非常高。

第四，2003年加州唯一成功罷免民主黨籍州長戴維斯的案例，並不能據以推測2021年罷免紐森也會如願以償。戴維斯因處理恩榮能源公司弊案不當，導致加州大規模斷電、電費大漲，加上不當收受政治獻金，才被罷免。而加州從1982年到1998年都是共和黨主政的深紅州，2003年時勢力還很大。即便如此，贊成與反對罷免選票的比例也只有55.4%比44.6%。

加州從2010年豬羊變色，民主黨逐漸拿下州長、副州長、檢察長、財務長、主計長、州務卿等六大民選職位，並在參眾議會取得超過三分之二席次的超級多數。任何法案與行政命令，從加稅到停止執行死刑，從給予非法移民社會福利到庇護州，從修改中小學性教育教材到學校廁所去性別化，從寬大縱放罪犯到大砍警方預算，都是民主黨人說了算。

在這種長期缺乏政黨制衡的情況下，加州民主黨政府愈走愈左，愈來愈腐敗，愈來愈驕傲，聽不進基層民眾心聲。如果不是共和黨出了個川普，搞砸了疫情，為了私利鼓動群眾衝入國會暴動，共和黨本應在加州有更多斬獲。

民主黨逐漸失去民心的驗證出現在2020年底，被加州多數選民否決的第16號提案。民主黨人傾全黨之力，結合各種側翼團體，募得大筆款項，發動恢復平權措施，規定大學入學必須考量族裔與膚色，不料遭到各地自發性草根組織選民擊敗，民主黨人不公不義的偏見，違反了大多數民眾最基本的族裔平等價值觀。

另一項病灶是民主黨政府長年以來，閉著眼睛濫發福利，官僚體系充滿腐敗與政治正確，終於爆發加州歷來最大的失業救濟金詐騙案，包括死刑犯在內加州囚犯與不法集團，至少盜取40億元上，且絕大多數已無法追回，這種在疫情下的天文數字醜聞，未來必將反噬民主黨。

簡言之，2021年罷免紐森，將註定失敗，因為時機不夠成熟，且沒有強而有力的共和黨候選人。但2022年大選，民主黨政府將為它的腐敗，付出相當代價。

加州 民主黨 共和黨

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