專家：美中關係將回穩 美對台走回「一中」

中華戰略學會研究員張競。（線上截圖）

資深外交官介文汲、中華戰略學會研究員張競、政治評論員張修杰、曾任中華經濟研究院國際經濟與金融組召集人鍾琴等人，參加海外中國國民黨聯盟6日舉辦的線上論壇，探討新政府對美中台關係可能發生的變化及影響。多位專家均認為，拜登 上任前100天將注重疫情 穩定；中美關係將逐漸回升；台美關係不再模糊。

拜登總統上台後，積極鎮住疫情。張競認為，拜登上任前六個月的重點，將著重於鎮住國內疫情。因為只要能鎮住疫情，美國 經濟也將逐漸穩定，社會也不會動盪。內部穩定、控制疫情、穩住經濟、及調整跟中國的貿易條款，這將是拜登政府未來的執政方向。前六個月對外應會按兵不動。

張競認為，台灣若要有國際上活動的空間，必須搞好兩岸關係。假設民進黨政府甘願做他人的棋子，台灣永遠沒有價值。處理好兩岸關係最好的方式是，中華民國挺起腰桿面對北京政府。

資深外交官介文汲也表示，川普時代的美國，簡直將自由主義及多邊國際合作價值拋諸腦後，國際社會也因此逐漸對美國失去了信任。拜登上台等於是接下一個爛攤子。再加上美國面對疫情時大量印刷鈔票，使得美國經濟走在一條鋼索上，這是拜登政府必須隨時提高警覺的重點項目之一 。這種經濟處境，也將影響拜登向外的工具使用效用的強弱，尤其一個國家對外必須先內部團結。

介文汲相信拜登政府在上任前100天，將繼續重新參與多邊的國際外交活動，向外提倡美國的傳統價值。針對中美關係，也將回到既合作又鬥爭的政策，而不是像川普政府主張的100%現實利益主義。未來中美關係將會回到穩定，美國對台灣的態度也將回到「一中政策」，不再會有任何模糊地帶，建議蔡政府看清整體情勢。