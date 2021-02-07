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巴沙迪那近2萬居民 已施打疫苗

記者楊青／巴沙迪那報導
巴沙迪那公共衛生局健康政策發展部主任Judith Dunaway5日表示，巴沙迪那首批訂購的疫苗目前已完成施打66%，將近2萬人已完成至少一針。（記者楊青／攝影）
巴沙迪那公共衛生局健康政策發展部主任Judith Dunaway5日表示，巴沙迪那首批訂購的疫苗目前已完成施打66%，將近2萬人已完成至少一針。（記者楊青／攝影）

巴沙迪那公共衛生局健康政策發展部主任Judith Dunaway5日表示，巴沙迪那首批訂購的疫苗，目前已施打完成了66%，將近2萬人至少打了一針，占巴市人口七分之一。預計未來幾個月，當地所有居民都將獲得免費疫苗注射。

Judith Dunaway解釋，目前的疫苗由聯邦政府發送到各州公共衛生廳，然後由州衛生廳發放到縣市公共衛生局，再由衛生局發放至醫院、藥房、私人機構或其他疫苗供應站點。到本周爲止，巴沙迪那還在1a和1b人群施打階段，也就是醫護人員、健康長期照顧服務人員以及65歲以上人員，同時優先獲得疫苗的人群還包括消防員和警員等，目前每天大約1000人接受了疫苗注射。

Judith Dunaway表示，巴沙迪那首期預定了2萬6775支疫苗，目前已施打1萬7675針，共有1萬9861人已打完第一針。她表示，巴沙迪那市民將近14萬人，65歲以上長者大約有2萬2000人，3000人需要長期看護，所以巴沙迪那還有很長的路要走。尤其是資源和信息缺乏的年長者，希望他們的家屬和周邊朋友能夠幫助預約注射疫苗。

目前巴沙迪那正在預定更多劑疫苗為下階段注射做準備。在1a和1b人群完成後，1c人群將包括50至64歲組人群、16至49歲中健康不良或殘疾引起的健康高危人群、廢水處理工作人員、國防、能源、化學以及有害物質行業工作人員、通訊和高科技人員、金融財政服務行業人員、政府協調/社區工作人員等。

除醫院和診所外，巴沙迪那的許多藥房也有一定數量疫苗可供符合條件的民眾施打，民眾可自行聯繫預約：

Vons: https://www.vons.com/pharmacy/covid-19.html

Pavilions: https://www.pavilions.com/pharmacy/covid-19.html

Ralphs: https://www.ralphs.com/rx/guest/get-vaccinated

CVS: https://www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine

Walgreens: https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp

民眾也可以聯絡洛杉磯縣公共健康部預約：http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidvaccinedistribution/.

公共衛生部門提醒民眾，打完疫苗依然要戴口罩、勤洗手、保持距離、少聚會。（巴沙迪那...
公共衛生部門提醒民眾，打完疫苗依然要戴口罩、勤洗手、保持距離、少聚會。（巴沙迪那公共衛生局提供）

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