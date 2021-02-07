我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

聯邦最高法院票決 室內宗教活動解禁

記者黃少華／沙加緬度報導
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

聯邦最高法院2月6日晚間以6票對3票的表決結果，解除了加州州長紐森（Gavin Newsom）對室內宗教活動的禁令，並表示加州的宗教場所可以25%的容量限制開展室內活動。

這一裁決支持了南加州兩所教會關於宗教場所活動受加州州府限制的上訴。這兩所教會分別是聖地牙哥郊區朱拉維斯塔（Chula Vista）的南灣聯合五旬節教會和位於巴沙迪那（Pasadena）的豐收岩石教會。

此前，聖地牙哥縣聯合聖伯納汀諾縣的聯邦地方法院以及位於舊金山的第九巡迴上訴法院，先後駁回了這兩所教會的上訴。Becket宗教自由基金會向聯邦最高法院指出，加州是全國「唯一禁止室內宗教活動的州」。

對紐森禁令投下反對票的是六名保守派大法官。三名自由派大法官則投下贊成票。

加州辯稱，在室內集體唱詩歌和誦經會在空氣中傳播病毒，因此實施禁令。

保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）說，她不認為應該取消對唱詩歌和誦經的禁令。她指出，教會有責任「確定他們有必要從唱詩歌禁令中獲得救濟。在我看來，他們沒有背負這個重擔——至少在這個紀錄上沒有」。另一名保守派大法官卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）同意巴瑞特的意見。

最終，多數法官支持紐森對室內宗教活動中唱詩歌和誦經的禁令，稱加州對大多數其它機構也適用同樣的規定，並提出證據表明，在他人附近唱歌對傳播病毒構成特別威脅。

州長紐森以防疫為由禁止室內宗教活動。（州長辦公室視頻截圖）
州長紐森以防疫為由禁止室內宗教活動。（州長辦公室視頻截圖）

加州 大法官 聖地牙哥

上一則

洛市街頭持槍劫財 警公布錄影緝兇

下一則

線上春晚 肚皮舞獻藝 精彩可期

延伸閱讀

罷免州長專題報導／罷免浪潮高漲 紐森會不會沒頂？

罷免州長專題報導／罷免浪潮高漲 紐森會不會沒頂？
罷免州長專題報導／連署需近150萬 選舉花費約1億

罷免州長專題報導／連署需近150萬 選舉花費約1億
罷免州長專題報導／加州罷免州長 55次僅1次成功

罷免州長專題報導／加州罷免州長 55次僅1次成功
波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長

波洛西背書 謝安達有望任加州檢察長
想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座

想拉下紐森 多位共和黨人瞄準州長寶座
罷免紐森 已逼近特別選舉門檻

罷免紐森 已逼近特別選舉門檻

熱門新聞

黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）

遊民屋也豪奢！64平方呎空間 造價竟要13萬

2021-02-03 02:20
疫情衝擊但也有行業逆勢成長，有員工收入上漲30%，公司給年終獎加碼，甚至有公司送員工愛馬仕作為禮物。（INS圖片）

疫情下仍逆勢成長 華人公司年終獎金加碼送愛馬仕

2021-02-01 02:20
可能是在洛杉磯警方歷史上最長的一次追車。（電視截圖）

洛杉磯凌晨警匪追車六小時 網友們竟關注的是這個

2021-02-03 18:28
洛杉磯華人袁士麒逆勢操作，在疫情重災區的紐約購入萬豪酒店。 (萬豪酒店官網)

逆勢操作！華商1.5億買下紐約酒店 看好疫後重回榮景

2021-02-02 19:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元