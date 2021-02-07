聯邦最高法院票決 室內宗教活動解禁

加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

聯邦最高法院2月6日晚間以6票對3票的表決結果，解除了加州 州長紐森（Gavin Newsom）對室內宗教活動的禁令，並表示加州的宗教場所可以25%的容量限制開展室內活動。

這一裁決支持了南加州兩所教會關於宗教場所活動受加州州府限制的上訴。這兩所教會分別是聖地牙哥 郊區朱拉維斯塔（Chula Vista）的南灣聯合五旬節教會和位於巴沙迪那（Pasadena）的豐收岩石教會。

此前，聖地牙哥縣聯合聖伯納汀諾縣的聯邦地方法院以及位於舊金山的第九巡迴上訴法院，先後駁回了這兩所教會的上訴。Becket宗教自由基金會向聯邦最高法院指出，加州是全國「唯一禁止室內宗教活動的州」。

對紐森禁令投下反對票的是六名保守派大法官 。三名自由派大法官則投下贊成票。

加州辯稱，在室內集體唱詩歌和誦經會在空氣中傳播病毒，因此實施禁令。

保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）說，她不認為應該取消對唱詩歌和誦經的禁令。她指出，教會有責任「確定他們有必要從唱詩歌禁令中獲得救濟。在我看來，他們沒有背負這個重擔——至少在這個紀錄上沒有」。另一名保守派大法官卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）同意巴瑞特的意見。

最終，多數法官支持紐森對室內宗教活動中唱詩歌和誦經的禁令，稱加州對大多數其它機構也適用同樣的規定，並提出證據表明，在他人附近唱歌對傳播病毒構成特別威脅。