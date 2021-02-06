7歲女童罹血癌 尋求骨髓配對

七歲的圓圓去年被診斷出血癌，需要骨髓移植。（唐琨提供）

今年七歲的華人小女孩Lillian Yang，幾個月前被診斷出血癌，已歷經三輪化療，正準備接受第四輪，並在等待骨髓移植。亞美骨髓捐贈計畫（Asia American Donor Program，AADP）呼籲華人社區，積極註冊登記骨髓配對，成為骨髓捐贈者，救人一命。

小名「圓圓」的Lillian Yang，父母來自中國大陸，一家人目前住在德州，但他們與灣區 也甚有淵源。圓圓的父親曾在灣區攻讀博士，並在史丹福大學做研究，前後在灣區住了七、八年。圓圓有一個哥哥，但哥哥在三歲時也被診斷出同樣的癌症 ，判斷可能是遺傳的問題。所幸經過多次治療與兩次骨髓移植後，哥哥現在癌症已康復，但身上還有一些後遺症。

亞美骨髓捐贈計畫總監、哥倫比亞大學博士唐琨指出，骨髓捐贈的最佳配對是自己的族裔群體。可是由於少數族裔登記配對的代表性不足，因此患者收到配對成功的機會比較低很多。

依照目前統計，77%的白人可以在骨髓捐贈庫中，找到最適合的骨髓捐贈者。但只有40%的亞洲人和25%的非裔有機會找到合適的配對。因此，包括亞美骨髓捐贈計畫等組織一直宣傳，希望大家積極參加配對，幫助急需骨髓配對的人。

唐琨說，亞裔 的骨髓捐贈庫更為侷限。目前全國的骨髓資料庫中，只有0.7%是亞裔資料，讓亞裔患者要找到合適的配對更困難。

骨髓配對者最好是18-44歲，可以直接上網登記（https://www.aadp.org/learn/homekit/），取得配對盒，在自家中採樣後再寄回。