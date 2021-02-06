聖蓋博山保護區有望擴大

聖蓋博山自然保護區青山綠水，成為南加州民眾休閒娛樂好去處。（記者丁曙╱攝影）

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）向國會重新提出「聖蓋博 山脈河流保護法」（San Gabriel Mountains Foothills and Rivers Protection Act），擴大聖蓋博山國家自然保護區（National Monument），增加3萬英畝受保護的山野和45.5哩河岸走廊，並在聖蓋博山麓和河流沿岸建立國家育樂區（National Recreation Area）。

該項新法案將把聖蓋博山國家自然保護區的邊界，擴大到包括天使 國家森林（Angeles National Forest）西緣，建立國家育樂區加強保護，將開放空間連接到山下公園較少的社區，增加通行便利，通過改善資源、教育和公眾參與改善管理，提供民衆遠足、野營、休閒，禁止商業性開發、環境污染和動植物棲息地破壞。

趙美心表示，新冠病毒大流行一年來，居家隔離已經迫使社會處於阻隔狀態，進入戶外區域活動從未如此重要。但是，許多洛杉磯人雖然臨近聖蓋博谷的美麗山脈、森林和河流，但通往綠色空間的途徑仍然有限。2014年歐巴馬總統指定的國家紀念碑園區，也是改善當地通行和保護的歷史性開端，但仍有許多工作要做。她提出的這項立法將完善聖谷山脈連接山麓社區的願景，為更多人提供休閒娛樂機會，並為子孫後代保留自然地域。

聖蓋博山脈不僅是重要的旅遊資源，也是本地人重要的供水資源，山區是一座天然蓄水池，多年來修建的水庫和水壩，目前提供聖蓋博谷社區大約30%的民生用水。大批義工自發到景區清理垃圾，確保水源清潔永續長流。

2014年10月10日，歐巴馬總統批准將天使（Angeles）森林和聖伯納汀諾國家森林中的34萬6177英畝土地劃為國家保護區。此後，由聯邦撥款、民間贊助、農業部林務局主持，在保護區內修建步行小徑、遊客中心，恢復徑道橋樑、清除雜草、增設廁所、改善野餐區和擴建停車場，充實各種康樂設施等，使聖蓋博山保護區開始成為南加州民眾休閒娛樂的重要資源。

2015年10月16日迎來聖蓋博谷國家保護區一周年，並為「橡樹野餐區標牌」（Oaks Picnic Area Sign）揭幕。當地是一片開闊地，周遭青山翠谷，下方石灘溪水，依山臨水，風景優美。路旁立著中文、英文和西班牙文的指示標牌和導引，成為保護區內的一個重要景點。