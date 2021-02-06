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男子偷走執法車 上演警車追警車戲碼

記者丁曙／綜合報導
警車追上了被偷竊的白色停車執法車。（電視畫面截圖）
警車追上了被偷竊的白色停車執法車。（電視畫面截圖）

一名男子4日晚偷走了布班克（Burbank）警局停車執法車（Parking enforcement car），警局至少出動三輛警車前追後堵，上演了一場「警車追警車」的戲碼，並且穿越市區街道和高速公路，持續了近30分鐘才將竊車賊截獲，途中出現驚險場所幸未有傷亡。

布班克警局警官格林（Derek Green）說，這起事故發生在4日晚6時25分左右，當時幾個停車監理員正在阿拉米達大街和緬街的Rancho市場購物中心進行例行的停車檢查，一個男子進入停車執法車並且開車跑了。

在停車執法員發出警報後，警局出動三輛警車追捕攔截，幾分鐘後，警察發現了這輛停車執法車，一路追逐並在格蘭岱爾（Glendale）附近追上，從布班克開到了聖費南度谷（San Fernando Valley）。

大約晚6時45分，當追車戲碼演到北好萊塢Vanowen街時，警用直升機Sky5也到上方。Sky5航拍圖顯示，約在6時50分之前，這輛被竊的執法車進入了太陽谷Saticoy街和Tujunga大道附近的停車場。然後駕駛人把車子停下來，下車時舉起了雙手。三輛警車形成了包圍圈，幾名警察持槍對著他慢慢走近，走在最前面的一名警察揮拳擊中嫌犯後背，其他警察一擁而上將他按倒在地鎖上手銬。

格林警官說，犯罪嫌疑人隨後被送往醫院進行毒品測試，警方認為該男子受到了藥物或酒精的影響。該嫌犯因為涉嫌盜竊汽車、觸犯公共安全駕車逃避、拒捕抗警，以及可能在藥物或醫精影響下駕駛而被捕拘留。

幾名警察持槍對著嫌犯形成包圍圈。（電視畫面截圖）
幾名警察持槍對著嫌犯形成包圍圈。（電視畫面截圖）
竊車嫌犯走下車舉起雙手。（電視畫面截圖）
竊車嫌犯走下車舉起雙手。（電視畫面截圖）
警察一擁而上按倒嫌犯鎖上手銬。（電視畫面截圖）
警察一擁而上按倒嫌犯鎖上手銬。（電視畫面截圖）

警察 汽車 毒品

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