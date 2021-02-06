線上春晚、講座 南加華人社團春節活動多

羅蘭岡華人協會擬在參與家庭院落放置十二生肖充氣偶像，一起歡樂過年。（陳正治提供）

華人 年度傳統春節臨近，部分南加華人團體正準備以各種方式歡度大年，但因疫情 依舊嚴峻，出於避疫考慮，慶祝活動多以線上舉辦，內容多彩多姿，包括線上春晚、公益講座，還有聯合其他亞裔 組織一起辦慶祝活動。

羅蘭岡華人協會推出以開車經過，放置在華人庭院的12生肖春節實景秀（DriveTrueSafari），頗具創意。

羅蘭岡華人協會擬在2月19日、20日、21日三天，舉辦DriveTrueSafari活動。徵求12個家庭參與，將羅蘭岡變成一個遊樂場。在應徵的12個家庭前院足夠大的草坪上，每個家庭放置12生肖，其中一個是充氣動物偶像，比如是牛、羊、豬等。

參與居民與孩童將在車裡用手機按圖索驥，找到這些生肖動物的位置，掃二維碼，登錄觀看12生肖的知識，累計分數，積滿分數，就可以到固定地點領取獎品。因為疫情關係，參與者全程在車內，符合避疫規定，並增加過年樂趣，也富有傳統過年意義。

南加州湖北同鄉會會長張明巨說，春節期間舉辦線上春晚，節目都已事先錄好，擬在大年初二在YouTube及優酷網路頻道播出，共有20多個節目，包括歌舞、器樂、武術及雜技等。參與演出的有百餘人。希望這台名為黃鶴迎春美國華人春晚，能給海內外華人帶來春節歡樂，帶來新春祝福。

張明巨說，湖北同鄉會已經舉辦四屆華人春晚，今年是第一次舉辦線上春晚，擴大觀眾範圍，及黃鶴迎春美國華人春晚影響力。2020年1月18日，在亞凱迪亞市演藝中心舉辦晚會時，南加還沒有發生疫情，隨後疫情進入緊張時期。2020年6月間，該會舉辦線上廚神大賽。

美華聯計畫將春節活動與元宵節合為一在線上舉辦，美華總則計畫將春節活動與公益講座結合一起，也是線上活動。美國東北總商會擬在春節期間舉辦線上團拜，邀請全球20幾個國家 的華人商會參與。

河濱縣內陸華美協會新任會長梁楓表示，今年春節活動將聯合縣府的亞裔員工組織（Asian America Task Force）舉辦，將由各亞裔代表交流各自族群如何過春節，有哪些獨特傳統過年習俗等。活動擬在2月10日線上舉行，讓內陸各亞裔族群進一步增加彼此了解，凝聚族裔團結和諧。