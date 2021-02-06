我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

線上春晚、講座 南加華人社團春節活動多

記者啟鉻／洛杉磯報導
羅蘭岡華人協會擬在參與家庭院落放置十二生肖充氣偶像，一起歡樂過年。（陳正治提供）
羅蘭岡華人協會擬在參與家庭院落放置十二生肖充氣偶像，一起歡樂過年。（陳正治提供）

華人年度傳統春節臨近，部分南加華人團體正準備以各種方式歡度大年，但因疫情依舊嚴峻，出於避疫考慮，慶祝活動多以線上舉辦，內容多彩多姿，包括線上春晚、公益講座，還有聯合其他亞裔組織一起辦慶祝活動。

羅蘭岡華人協會推出以開車經過，放置在華人庭院的12生肖春節實景秀（DriveTrueSafari），頗具創意。

羅蘭岡華人協會擬在2月19日、20日、21日三天，舉辦DriveTrueSafari活動。徵求12個家庭參與，將羅蘭岡變成一個遊樂場。在應徵的12個家庭前院足夠大的草坪上，每個家庭放置12生肖，其中一個是充氣動物偶像，比如是牛、羊、豬等。

參與居民與孩童將在車裡用手機按圖索驥，找到這些生肖動物的位置，掃二維碼，登錄觀看12生肖的知識，累計分數，積滿分數，就可以到固定地點領取獎品。因為疫情關係，參與者全程在車內，符合避疫規定，並增加過年樂趣，也富有傳統過年意義。

南加州湖北同鄉會會長張明巨說，春節期間舉辦線上春晚，節目都已事先錄好，擬在大年初二在YouTube及優酷網路頻道播出，共有20多個節目，包括歌舞、器樂、武術及雜技等。參與演出的有百餘人。希望這台名為黃鶴迎春美國華人春晚，能給海內外華人帶來春節歡樂，帶來新春祝福。

張明巨說，湖北同鄉會已經舉辦四屆華人春晚，今年是第一次舉辦線上春晚，擴大觀眾範圍，及黃鶴迎春美國華人春晚影響力。2020年1月18日，在亞凱迪亞市演藝中心舉辦晚會時，南加還沒有發生疫情，隨後疫情進入緊張時期。2020年6月間，該會舉辦線上廚神大賽。

美華聯計畫將春節活動與元宵節合為一在線上舉辦，美華總則計畫將春節活動與公益講座結合一起，也是線上活動。美國東北總商會擬在春節期間舉辦線上團拜，邀請全球20幾個國家 的華人商會參與。

河濱縣內陸華美協會新任會長梁楓表示，今年春節活動將聯合縣府的亞裔員工組織（Asian America Task Force）舉辦，將由各亞裔代表交流各自族群如何過春節，有哪些獨特傳統過年習俗等。活動擬在2月10日線上舉行，讓內陸各亞裔族群進一步增加彼此了解，凝聚族裔團結和諧。

華人 亞裔 疫情

上一則

洛縣染疫、住院人數均緩降 費若：超級盃勿群聚

下一則

聖蓋博山保護區有望擴大

延伸閱讀

老讀者話心聲／陳正治：訂閱逾40年 報導公正

老讀者話心聲／陳正治：訂閱逾40年 報導公正
德成行42載老字號 辭舊迎新 更上層樓

德成行42載老字號 辭舊迎新 更上層樓
鄔西普醫師呼籲 善用流感/肺炎疫苗

鄔西普醫師呼籲 善用流感/肺炎疫苗
巧合！羅蘭學區2女教委同天辭職

巧合！羅蘭學區2女教委同天辭職
河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案
布瑞亞新建案多 中產家庭好選擇

布瑞亞新建案多 中產家庭好選擇

熱門新聞

黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15
「The Plaza Irvine」社區為住商混合高樓，社區共有202個單位。（谷歌截圖）

黃芳彥買兩套逾百萬公寓都用現金 遺產受益人不需法院認證即可獲得

2021-01-29 02:20
南加一家超市內景。（檔案圖）

19塊「英雄薪水」太過分！ 超市業者協會告上法庭

2021-02-04 14:02
台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
洛杉磯市第一批「長久臨時」遊民住宅區本周落成，近百名無家可歸者從街頭喬遷新居。不過這些每房面積只有64平方呎的迷你鋁皮屋，單一造價高達13萬元。（記者楊青／攝影）

遊民屋也豪奢！64平方呎空間 造價竟要13萬

2021-02-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕