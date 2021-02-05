屋內有人 華男等5人涉入室盜竊 有人面臨125年監禁

五名男子涉嫌在橙縣和聖伯納汀諾縣的跨縣入室盜竊案，贓物價值高達190萬元。（橙縣檢察官辦公室）

五名男子涉嫌在橙縣 和聖伯納汀諾縣的跨縣入室盜竊案，受害住宅達44個，盜竊總價值逾190萬元的名牌手錶、皮包、珠寶、槍枝、錢包和現金。35歲的華男Eugene Yi，和24歲的Jurandir Endnilson Penate，27歲的Erick Daniel Soria，37歲的Alvaro Ramos，33歲的Sergio Soto在多個執法機構合作的行動中被捕，該案訂2月24日預審。

橙縣地方檢察長辦公室的AB109工作隊，與富樂頓（Fullerton）、安那罕（Anaheim）和普安那公園（Buena Park）警察 局、橙縣警局，以及酒精、菸草、武器和炸藥小組，於去年5月15日同時執行在洛杉磯縣的搜查令，將五名嫌犯逮捕。

五名被告被控重罪，被控從2019年8月開始在奇諾岡（Chino Hills）發生的盜竊案，之後並在富樂頓、安那罕、維拉公園（Villa Park）、森林湖（Lake Forest）、約巴林達（Yorba Linda）、普安那公園和爾灣（Irvine）等地作案，直到2020年2月。其中有四起入室盜竊，發生時居民還在家中。

其中被告Soria因涉嫌入室盜竊目前被假釋，如果所有罪名成立，將面臨83年零8個月州監獄 監禁；被告Soto被控涉嫌入室盜竊和使用致命武器襲擊，如果所有罪名成立，將面臨35年至終身監禁；被告Ramos涉嫌入室盜竊，假釋期間逃管，如果被定罪，將面臨125年監禁；被告Yi尚涉嫌在2005年的一次嚴重人身傷害事件，如果被定罪，將面臨19年8個月監禁；被告Penate將面臨55年零4個月的州監獄監禁。