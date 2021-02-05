拜登與川普 誰讓華裔更受傷

司法部撤銷川普 政府時期對耶魯大學招生歧視亞裔的指控，表明拜登 政府對大學錄取考慮種族因素立場大轉彎。錄取看「膚色」不靠「成績」，華裔 顯然很受傷。川普政府時期，口無遮攔「中國病毒」，也讓華裔飽經風霜。政治正確下的教育「歧視」與「中國病毒」，到底誰讓華裔更受傷。

打著團結旗號登上總統寶座，拜登將族裔平等，視為任內優先要務。川普政府2020年10月向康州聯邦地區法院提出訴訟，控告耶魯大學基於種族因素錄取新生，對非裔與西裔有利，卻犧牲亞裔與白人申請者。該案被認為是對「平權法案」的嚴厲打擊，成為主打「平權」旗號的左派眼中釘。

司法部撤銷川普政府時期指控，表面上看是耶魯大學個案，實則表明當前拜登政府對於大學錄取考量種族因素的立場已經大轉彎；或引起多米諾效應，對亞裔入讀高等學府造成深遠影響。

新冠疫情肆虐，包括加州大學在內的諸多名校，在近期錄取中，不再硬性要求SAT或ACT成績。使擅長考試的華裔學生，在競爭中失去一項優勢。所幸允許加州公立學校以族裔人口比例分配入學名額的「16號提案」，在2020年公投中未過關；否則對華裔受高等教育，將是沉重打擊。

「16號提案」公投之際，仍是川普執政時期；如今拜登政府對大學錄取考慮種族因素的立場出現大轉彎，將來類似公投案捲土重來之際，考慮到拜登執政愈久、政治正確之風日盛，華裔若想如2020年般力挽狂瀾將其擋下，恐怕不易。

大學教育是打破階級壁壘重要途徑，多少華裔家長深諳其道，為子女教育傾盡所能；如果將來大學錄取看「膚色」不靠「成績」，華裔因此遭遇的逆向歧視有多大可想而知。

拜登任期開頭，給華裔受教育當頭一棒；其前任川普，也因渲染對立情緒，屢稱「中國病毒」，致華裔受歧視遭詬病。正所謂金無足赤，人無完人，川普大嘴固然有錯，不過其任內反「政治正確」風氣，從側面上卻對華裔有一定幫助。政府牽頭的耶魯大學招生歧視亞裔與白人指控案，就是一例。就算其初衷未必真的是幫助亞裔，但後者仍藉「東風」獲益。

如今「英國變種病毒」、「南非毒株」雖屢屢出自政府官員之口，但確實不如川普般，有挑起對立情緒之意。究竟是大學錄取歧視對華裔傷害更大，還是「中國病毒」更讓華裔飽受摧殘，是一個仁者見仁、智者見智的問題。