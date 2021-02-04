逃竄洛縣、內陸帝國多城 警匪追車6小時 車冒火才停

凌晨1點後，駕駛員側輪的輪輞開始解體，火花迸出。（電視截圖）

2日晚間開始的警匪追車行動，可能是在洛杉磯 警方歷來最長的一次。一名槍擊案嫌犯在追捕下，狂開六個多小時，在洛杉磯縣和內陸帝國的多個城市逃竄，終於在3日凌晨被捕。

據多家媒體報導，涉事男子有多張逮捕令在身，於3日凌晨1點30分，在10號公路東行方向Vineyard街出口附近時，因駕駛的銀色Chevy Malibu左側輪轂飛出並迸出火花，才放棄抵抗被警員逮捕。同時可以警車的揚聲器上聽到，一個自稱是嫌犯兄弟的男子，讓嫌犯在警方逮捕時跪下。

洛市警局警佐Juan Garcia說，嫌犯因入室盜竊和刑事威脅而被通緝，他還有其他犯罪歷史。

一名洛縣警局警員表示，這是他26年職業生涯中最長的一次追車。當日上午，網上流行起#pursuit和#ChevyMalibu等標籤，許多網友都關注並談論，這輛車為何能夠持續飛馳六個半小時而無需加油。

追車最早是2日下午7點左右，洛市警察 局第77分局的幫派組員警在南洛杉磯追捕這名有槍支的嫌犯。在追趕的初期還派出直升機，嫌犯一路穿過繁忙車流、闖紅燈、衝過停車場並逆向行駛。

當追車經過在洛杉磯南部西81街和南Grand街附近時，路過高速公路旁有一個正在起火的小型遊民營地。當時候後面緊追了六輛警車，嫌犯在接近被截停時，突然加速逃離，導致附近交通十分混亂。

嫌犯在追趕中還撞上一條長釘條，扎破了嫌犯車輛的兩個前輪胎。在整個追車的最後三小時中，嫌犯在聖蓋博 谷的10號公路上幾次減速至停車，尤其在柯汶納（Covina）的Via Verde附近的加州鐵路工地路段，他都多次假裝停車，待警官走下警車向他靠近時，又突然踩油門逃離。

凌晨1點後，嫌犯駕駛車輛的左側輪胎的輪輞開始解體，火花迸出，嫌犯不得不將車輛停下，但仍留在車內。約15分鐘後，他終於放棄抵抗，高舉雙手走出汽車，並站在高速公路的車道被捕。警方暫未公佈嫌犯姓名。

在追車穿越聖蓋博谷時，居民走出家門，在立交橋和高速公路旁的街道上佔位觀看。還有人在高速路邊舉牌寫著「傻子瘋了」（Fools gone wild）。