無接觸身分驗證 LAX完全實現

一位登機旅客將照片身份證插入讀卡器，安檢人員無須面對面檢驗身份證和登機卡。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）成為美國 第一個在所有登機口安全檢查站，提供無接觸式照片識別掃描儀的大型機場，進一步減少聯邦運輸安全局（TSA）官員與旅客的面對面接觸，改善旅客體驗；但18歲以下旅客仍需要提供電子或紙質登機證。

聯邦運輸安全局已經在LAX的每個安全檢查站使用「身分驗證技術」（Credential Authentication Technology ，CAT）。當旅客接近安全檢查站入口處時，TSA官員會要求他們，將帶有照片的身分證件插入，或掃描到小型機器中。旅客無需將身分證件或登機證交到TSA官員手中。

運輸安全局駐LAX安全總監Boyd Jeffries表示，「身分驗證技術」的使用免除了旅行者和TSA官員之間的面對面接觸。這種自助服務選項只是TSA維護旅行者保持健康、保持安全的眾多方式之一，在掃瞄過程中不會損害安全。

通過互聯網連接和身分證照片掃描，「身分驗證技術」可以實時在屏幕上確認旅客的身分，並驗證此人是否購買了該趟航班的機票。此前，運輸安全局在LAX部署30個檢查點，2月初又安裝50個技術裝置，使LAX成為美國第一個在每條通道的檢查站，都使用「身分驗證技術」的機場。