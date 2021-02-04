北美華人會計師協會 張青接任會長

張青接任北美華人會計師協會會長。（線上截圖）

北美華人 會計師協會成立29年來，常提供華人社區最即時及最實用的稅務資訊。新任會長張青近日在眾多美國 政要及社區領袖的祝福下，順利舉行結合兩岸四地專業人士的「新春稅務生活線上大講座」，得到熱烈反響。

張青期盼在未來兩年，帶領協會走入主流社會及國際，將協會提供及時和實用最新稅務資訊的功能發揚光大，永續傳承。

張青表示，日前舉辦的大型稅務講座特邀兩岸四地專家，提供新的視角討論專業的稅務規畫，沒想到兩天Zoom的參加人數，和放在Youtube上的視頻的上線人數逾2000人次，感到相當欣慰。

他說，協會29年來累積了許多資源，在多位前會長們長時間的經營及影響下，協會主要幹部都齊心協力地設法服務社區及會員。他計畫將協會擴大發展，期盼協會成為美中港台兩岸四地華人稅務方面的紐帶及橋梁，聚集各種理財投資保險及法律各個行業專家，提供個人及商家更實用、更全面性的服務。他也期盼藉此，協會能被主流社會看見，有機會將華人聲音傳出去，替華人在美爭取權益。

在兩年任內，張青計畫頻繁地在線上舉辦知識性講座，加強協會在社群媒體 與民眾的互動，亦計畫透過導師項目及實習項目，培養年輕一代的會計師，藉此增強與主流社會及兩岸四地的連結。

在「新春稅務生活線上大講座」上祝賀張青接任會長的美國政要陣容強大，包括國會眾議長波洛西(Nancy Pelosi)的代表Paul Pelosi Jr.、國會眾議員趙美心及金映玉、加州財務長馬世雲、國稅局外展部區域業務總督導Derek Ganter等人。他們均感謝協會在華人社區的貢獻。北美華人會計師協會計畫於2月6日，聯手橙縣僑教中心舉辦近期最後一場稅務生活講座。