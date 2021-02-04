山區多雪平地雨少 加州今夏恐缺水

在北加州楚魯克市的唐納湖畔，可以望見白雪覆蓋的內華達山。（美聯社）

加州 水資源狀況正朝著兩個不同的方向發展。上周一場大風暴和周二的一個較溫和降雨天氣，繼續提高內華達山脈積雪量，內華達山脈是加州三分之一供水來源。但灣區和整個北加州的大多數城市仍然陷於自1849年淘金熱以來最嚴重的兩個降雨量嚴重短缺年份之一，這也增加今年夏天用水限制和乾燥野火狀況的風險。

1月24日內華達山脈積雪量只有歷史平均水平的38%。到了2月2日，積雪量已攀升到68%，在巨象山區雪量高達9呎。但平原地區就沒那麽樂觀了。今年到目前為止，冬季仍然乾燥，在靠近海岸的地方，歷史性的降雨量短缺仍在繼續。

一般來說，山區積雪量比城市降雨總量高，對加州的水資源狀況更好。當地的雨水有助於當地的小型水庫，並有助於提高地下水位，降低山區的火災風險。但加州許多大型城市地區，包括東灣、舊金山 和聖荷西 ，以及數百萬英畝的中央谷地農田，都依靠融化的積雪提供大部分水源。

即使包括上周大氣河流風暴帶來大量降雨，舊金山在2019年7月1日至2021年1月31日的19個月間，也只有17.13吋降雨，這使過去19個月，成為舊金山172年以來第三個乾燥時期。

降雨量不足，引起水資源管理者越來越多的關注，他們表示，除非2月和3月帶來大量降大能提高水庫水位，否則今年夏天北加州可能會恢復限制供水。

聖荷西迎來了自128年前有紀錄以來第三乾旱的19個月。在這段時間裡，聖荷西只降了11.15吋雨，沙加緬度正處於81年以來第五個最乾燥的19個月期間。未來十天預測，整個北加州大部分地區都是乾燥無雨。