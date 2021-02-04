我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

加州疫苗施打進度落後 洛縣接種最多

記者李雪／綜合報導
接種疫苗。（檔案圖）
接種疫苗。（檔案圖）

截至2月2日晚11時59分，全加州已經施打了379萬2797劑新冠疫苗，加州共收到634萬3925劑疫苗，其中有80萬3400劑分發給和聯邦疾病防治中心（CDC）合作的藥房，由這些藥房給包括療養院和安養院等長照設施的居民施打。

根據加州公共衛生局的數據，在加州的所有疫苗中，南加州施打數量占多數。洛杉磯縣共有95萬2634居民接種了疫苗，列加州榜首。其次是聖地牙哥縣有38萬217人，橙縣則有31萬2532人，河濱縣有17萬餘，聖伯納汀諾縣有15萬餘人接種了疫苗。

根據CDC的數據，雖然加州總接種數量和每日接種數量都是全國排名第一，但是人均下來幾乎快到吊車尾。加州只有1.6%的人接種了兩針疫苗，有7.7%的人接種了第一針。另外加州只打了獲得劑量數的59.8%，也在全國排名靠後，顯示出施打執行速度太慢。

為了加緊施打速度，州長紐森（Gavin Newsom）和拜登政府3日宣布了一項試點項目，目的是在洛杉磯和屋崙（Oakland）建立社區疫苗接種點。接種點將設在洛杉磯加州州立大學（CalState LA）和屋崙-阿縣體育場（Oakland - Alameda County Coliseum Arena ）。

紐森說，加州將再接受106萬劑疫苗，但各地都出現供應不足的問題。而由於供應不足，加州多個疫苗接種點不得不暫停施打第一劑疫苗。

另外CVS藥房2日宣布，將開始在加州提供新冠疫苗接種。預計11日開始，該公司的100家藥房，包括南加州一些分店，將施打約8萬1900劑疫苗。民眾最早可在10日預約，且需符合計畫中施打疫苗的資格，包括醫護人員和65歲以上耆老等。南加包括洛杉磯、爾灣、杭廷頓灘、新港灘、聖地牙哥等地，民眾可上藥房官網查詢。

加州 疫苗 洛杉磯

上一則

熱血華醫葉國新 自願到疫苗站當神救援

延伸閱讀

不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站

不打棒球了！加州奧克蘭球場 變身疫苗接種站
加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心

加州和拜登政府合作 在南北加州各設一個疫苗接種中心
加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡

加州1月1.5萬人染疫亡 創單月新高 洛縣逾6400例死亡
新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 疫情爆發1年逾4萬死

新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 疫情爆發1年逾4萬死
戶外用餐有風險 洛市知名餐廳只願外賣

戶外用餐有風險 洛市知名餐廳只願外賣
民調：紐森滿意度大跌 但罷免聲浪消退

民調：紐森滿意度大跌 但罷免聲浪消退

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
黃芳彥（中）在南加州爾灣自殺，警方發現黃芳彥屍體時，也在車中找到一把槍。（取自聯合新聞網）

警：黃芳彥曾向家人透露自殺想法

2021-01-29 19:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟