加州疫苗施打進度落後 洛縣接種最多

接種疫苗。（檔案圖）

截至2月2日晚11時59分，全加州 已經施打了379萬2797劑新冠疫苗 ，加州共收到634萬3925劑疫苗，其中有80萬3400劑分發給和聯邦疾病防治中心（CDC）合作的藥房，由這些藥房給包括療養院和安養院等長照設施的居民施打。

根據加州公共衛生局的數據，在加州的所有疫苗中，南加州施打數量占多數。洛杉磯 縣共有95萬2634居民接種了疫苗，列加州榜首。其次是聖地牙哥縣有38萬217人，橙縣則有31萬2532人，河濱縣有17萬餘，聖伯納汀諾縣有15萬餘人接種了疫苗。

根據CDC的數據，雖然加州總接種數量和每日接種數量都是全國排名第一，但是人均下來幾乎快到吊車尾。加州只有1.6%的人接種了兩針疫苗，有7.7%的人接種了第一針。另外加州只打了獲得劑量數的59.8%，也在全國排名靠後，顯示出施打執行速度太慢。

為了加緊施打速度，州長紐森（Gavin Newsom）和拜登政府3日宣布了一項試點項目，目的是在洛杉磯和屋崙（Oakland）建立社區疫苗接種點。接種點將設在洛杉磯加州州立大學（CalState LA）和屋崙-阿縣體育場（Oakland - Alameda County Coliseum Arena ）。

紐森說，加州將再接受106萬劑疫苗，但各地都出現供應不足的問題。而由於供應不足，加州多個疫苗接種點不得不暫停施打第一劑疫苗。

另外CVS藥房2日宣布，將開始在加州提供新冠疫苗接種。預計11日開始，該公司的100家藥房，包括南加州一些分店，將施打約8萬1900劑疫苗。民眾最早可在10日預約，且需符合計畫中施打疫苗的資格，包括醫護人員和65歲以上耆老等。南加包括洛杉磯、爾灣、杭廷頓灘、新港灘、聖地牙哥等地，民眾可上藥房官網查詢。