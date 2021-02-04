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新冠危險津貼 Trader Joe's超市時薪升至4元

洛杉磯訊
新冠疫情期間大型雜貨店和藥房維持營業，部分城市要求出台法令為感染機率高的員工增加時薪津貼。（本報檔案照）
新冠疫情期間大型雜貨店和藥房維持營業，部分城市要求出台法令為感染機率高的員工增加時薪津貼。（本報檔案照）

就在洛杉磯市政府正打算擬定新法，要求大型雜貨店和藥房員工時薪必須多付五元，以感謝他們面對新冠疫情的辛勞，連鎖超市「Trader Joe's 」早在去年疫情開始之後，就將工人時薪提高兩元，2月1日起再調高兩元，使時薪增加到四元。

長堤市（Long Beach）近日也推動類似法令，卻遭到大型雜貨連鎖店「Kroger Co.」撤銷分店。

洛杉磯市議會2日一致投票通過擬議定緊急條例，要求在全國擁有300名或以上的員工，在當地有十名或以上員工的雜貨店和藥房零售商，向所有小時工，非管理層人員的時薪增加五元，為期120天。市議會指示市檢察長準備該法令，首席立法分析師則要報告該措施的潛在經濟影響和法律挑戰。

然而總部位於洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）的「Trader Joe's 」，自疫情開始以來就為所有小時工額外加時薪兩元，表彰他們每天在商店和社區中所做的工作和貢獻。從2月1日起，所有非管理層的小時工的時薪再增加兩元，總計每小時增加四元。此外在這段時間裡，他們為店面工作人員提供一些其他方式，來獲得和維護健康保險，希望工作人員在不影響其利益的情況下有機會延長休假時間。

與此同時，長堤市最近頒布一項緊急法令，要求為員工提供額外每小時四元的危險津貼，但遭到加州雜貨商協會提告，該案原定2月19日舉行聽證會。

大型雜貨連鎖店「Kroger Co.」日前宣布，將關閉旗下在長堤的兩家商店，分別是「Ralphs」和「Food4Less」，以回應該市的危險津貼條例，此舉遭食品和商業工會譴責，認為「Kroger Co.」的決定是對工人的攻擊。

最低時薪方面，洛杉磯市和洛杉磯縣政委員會管轄的縣屬地，去年7月1日起都規定雇員至少26人和更多的企業，最低時薪從14.25元調整為15元；雇員少於26人的企業，最低時薪從13.35元調高至14.25元，今年7月1日起並調高為15元，和規模至少26人或更多的公司一致。

洛杉磯 長堤 疫情

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